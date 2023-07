Netflix, TikToker recomenda três séries imperdíveis (para todos os gostos) mesmo que pouco conhecidas: Títulos e Tramas

A Netflix, empresa do TikToker, compartilha que há três séries imperdíveis na plataforma que atendem a todos os gostos, mas poucos sabem: como se chamam e do que falam

A Netflix é uma plataforma de streaming online que oferece uma ampla variedade de filmes, séries de TV, documentários e muito mais. Pode ser acessado por meio de dispositivos conectados à Internet, como computadores, smartphones, tablets, smart TVs e consoles de jogos. Na gigante, você pode encontrar produtos de diferentes tipos e variantes dependendo do país, pois a plataforma continua adicionando novos conteúdos regularmente e removendo outros conteúdos. Vejamos, então, quais são três audiovisuais imperdíveis, apesar de serem pouco conhecidos.

A TikToker Serena Marletta, conhecida na rede social chinesa como @renaletta_, optou por postar um vídeo em que fala sobre três séries da Netflix para assistir ao mesmo tempo. O primeiro é Re:Mind, um thriller de ação com poucos episódios mas cativante. No centro estão 11 alunas que, tendo acordado dentro de um antigo quarto vitoriano, encontram-se sentadas a uma longa mesa de jantar, mas não conseguem se levantar porque seus pés estão acorrentados ao chão e um capuz está sobre suas cabeças. Eles entendem que as más circunstâncias em que se encontram podem estar relacionadas ao desaparecimento anterior de seu amigo Miho. Eles tentam descobrir como escapar, mas lentamente começam a desaparecer um a um toda vez que a luz se apaga. Assim, cresce a suspeita sobre o possível arquiteto dessa armadilha mortal entre eles. Esta série está em japonês com legendas em inglês.

Netflix, as outras duas séries depois de Re:Mind foram sugeridas por TikToker Serena Marletta

No seu vídeo, Serena Marlita continua a apresentar mais duas séries para além do já referido Re:Mind. A segunda é uma comédia para a qual ela “evitou várias sessões com o psiquiatra”: uma ex-namorada maluca. A história conta a história de Rebecca, uma bem-sucedida advogada de Nova York que decide se mudar para uma cidade muito menor e quase desconhecida apenas para “perseguir” seu antigo namorado, Josh. De volta a um pequeno escritório de advocacia local, a profissional tem que se adaptar a uma grande mudança, mas o faz com um visual feminino que segundo Serena Marlita não se encontra em nenhuma outra série tão sofisticada. Para o TikToker, então, o que torna este produto um diferencial são as faixas musicais que acompanham algumas das cenas do protagonista.

Por fim, a última série mencionada pelo influenciador que pode ser vista na Netflix é Love, Deaths and Robots e é exatamente a série dedicada a quem ama Black Mirror. É um produto competente composto por episódios que variam de 3 minutos a 12. Os estilos utilizados variam de episódio para episódio e têm características de uma série de suspense que mistura robótica e filosofia com um ‘visual futurista’.

