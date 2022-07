Nave de Vero, a crise acabou, os números estão de volta antes do Covid: “Obrigado também por servir”

Marghera – A Torre de Vênus, a duplicação da feira, ainda está paralisada no TAR após a chegada de uma retomada da construção contra a interrupção do alvará de construção municipal há apenas um ano. Mas a Nave de Vero voltou igualmente aos números de 2019, ou seja, antes da Covid, e também ganhou a aposta com quem acreditava que depois do encerramento da Coop, o centro comercial Marghera seria abafado por desabastecimentos diários na rotatividade de clientes, para além da investida normal todo final de semana. Em vez disso – um caso praticamente único de um edifício suburbano – navegar na Nave de Vero, o catering teria sido uma surpresa, com uma oferta tão variada que atrai desde funcionários na hora do almoço até os mais jovens, até famílias.

“Só vi coisas parecidas em outras feiras localizadas no centro da cidade, onde há outros restaurantes e clubes ao redor”, explica Angela Berto, a nova gerente do navio desde junho passado. Paduan tem 16 anos de experiência em shoppings e gestão em estruturas Lombard, Piemonte e Ligúria (mas também foi vice-diretor durante a transformação do Valecenter de Marcon que a propriedade portuguesa queria), conhece bem o setor e o território – os do continente veneziano – e está entre os shoppings mais movimentados.

Partida e chegada

Desde sua inauguração em 2014, o navio sempre teve dificuldades nos primeiros dias da semana, enchendo apenas nos finais de semana. “Agora os números são bons, mesmo que seja claro que a feira continua sendo um grande destino nos finais de semana – continua Angela Berto -. A praça de alimentação, a área de restaurantes, está indo bem todos os dias, substituindo a Coop de fechamento que de qualquer forma não era o volante do navio. Depois, durante o fim de semana, o foco é nas compras de moda.” O volume de negócios de muitas lojas era evidente. “Em 2022 a nível comercial, temos várias novas inaugurações como JD Sports, Calvin Klein, Falconeri, Stefanel… Em setembro, chegará também uma loja de comics. Depois, há a Primark.” A Primark, que celebrou um acordo com os showrooms operados pela Klepierre, está já a trabalhar para substituir a anterior Coop, acrescentando uma nova maxi loja de vestuário low-cost (sublinhando o mix de marcas e produtos populares que distingue a Nave de Vero) que, no entanto, , será inaugurado no primeiro trimestre de 2023, um ano após os anúncios iniciais.

Não há mais lugares

“O segredo é sempre nos renovar – confirma o diretor – e depois do Covid também passamos a propor eventos como shows de cabaré com nomes importantes e versões consagradas com concorrentes Amici, TikToker e estrelas do YouTube. A Nave de Vero é um centro de moda, mas também se preocupa com os jovens e as famílias, tanto que em agosto vamos abrir um espaço infantil e pretendemos trabalhar na área que inclui as escolas». O programa da próxima geração deve ser retomado em setembro, oferecendo sessões de treinamento gratuitas para jovens candidatos a emprego, treinando efetivamente os trabalhadores das lojas. “Já incluímos cerca de uma dezena de jovens nas atividades do centro, e isso é também uma garantia para as nossas lojas próprias que podem contar com um cabaz de pessoal já formado e qualificado.” Parece um ecossistema perfeito, com um projeto na base que deve fazer as pessoas pensarem por anos em relançar os centros das cidades. “O verdadeiro desafio é superar a ideia de ser um lugar onde não há nada além de fazer compras, mas torná-lo um lugar de encontro, entretenimento e encontro – como conclui Angela Berto -. para as crianças são pontos de referência e oferecemos um local abrigado Por seguranças e videovigilância E então, na frente comercial, apesar da crise nos showrooms, estamos vendo uma convergência com o comércio real após dois anos de boom online , com o desejo de experimentar fazer compras.