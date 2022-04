Nápoles, 57 prisões durante a noite: Mokia decapitado, கட 150 milhões contrabandeados

A associação mafiosa é agravada por extorsão, uso de dinheiro, bens ou aparência ilícita, autolavagem, registro fictício de bens, corrupção, posse e porte ilegal de arma de fogo, posse de bens roubados, auxílio e cumplicidade, com a intenção de facilitar o crime . Grupo mafioso. Estas são alegações controversas em várias posições 57 suspeitos Considerado associado a Clã Moccia A partir de AfracolaNapoleão foi uma turba que por muito tempo expandiu sua rede criminosa com fortes ramificações até além das fronteiras do município local até Roma.

Graças à investigação conjunta de Gico, da Guardia de Finance, de Nápoles, e Rose, de Carabinieri, um duro golpe foi desferido pela Direção da Máfia Distrital de Nápoles.

Trinta e seis ordens de prisão preventiva em prisão, 16 em prisão domiciliária e cinco ordens de restrição ao exercício de actividades empresariais: incluem detenções. Ângelo, Luís e António Mosia E seu sobrinho Filippo Iassetta, Foram considerados líderes de clãs. Os líderes da organização conseguiram administrar o grupo criminoso mesmo da prisão, emitindo ordens para subsidiárias independentes. Os “colarinhos brancos” do grupo destinam-se a: empresários que trabalham na área dos óleos usados ​​de origem animal e vegetal na área dos caminhos-de-ferro e contratos expressos.

Ele também foi preso Andrea Guido, Vereador da cidade de Lecce. Guido (agora vereador da oposição de centro-direita) foi preso em 2017 por corrupção quando era vereador do prefeito. Pavlo Perron.

Ao mesmo tempo, Gico della Guardia di Finanza anunciou duas restrições temporárias às operações comerciais e bens móveis e imóveis apreendidos às pressas e ações institucionais no valor total de மில்லியன் மில்லியன். Crimes supostamente cometidos para facilitar o clã Kamora competem por várias razões

Mokia.