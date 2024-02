“Não há julgamentos sumários contra forças policiais”

Tgcom24



“Rejeito categoricamente qualquer tentativa de envolvimento em disputas políticas – o trabalho da força policial, a proteção das instituições democráticas, a execução imparcial da tarefa básica e essencial de garantir a todos. para montar e expressar pensamentos com absoluta segurança.

“As cenas dos confrontos em Pisa, divulgadas na mídia, me perturbaram – admitiu Piantedosi -. Estamos prontos para qualquer análise e autocrítica, mesmo que seja para uma manifestação ou um momento. É necessário. Que as manifestações públicas sejam pacíficas e sem incidentes. Todos acreditamos, e o contacto físico com menores é um fracasso e é imperativo que todos os testes sejam feitos. Oportunidade, objectividade e transparência”, continuou.

“Aumentar a agressão contra as forças policiais”

Após o ataque do Hamas em todo o território nacional em 7 de outubro, continuou Piandedosi, “criou-se uma ampla e diversificada mobilização de apoio à Palestina, em muitos casos promovida por associações responsáveis ​​pelo território hostil ou com a participação significativa de activistas deste contexto. . Neste contexto, observou-se também uma crescente agitação entre os elementos estudantis do território hostil.” . Segundo o ministro, “foi destacado o crescente clima de agressão à polícia no sentido de aumentar o nível de conflito entre as polícias, com o objectivo de atrair e provocar reacções por parte de quem gere a ordem pública.