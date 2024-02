Não é uma peculiaridade estética

Cristiano Ronaldo No dia seguinte à vitória, ele treina com o filho na academia de casaAl Nasser Na Liga dos Campeões Asiáticos. O bombardeiro português mostra os detalhes dos músculos e sobretudo das pernas: Ela tem esmalte preto nas unhas. Sim, porque dá para ver claramente a cor escura usada para cobrir as unhas dos pés do ex-atacante do Real Madrid, Juventus e Manchester United. Isso não é estranho Como todos pensaram inicialmente, até lendo os comentários em sua última postagem no Instagram.

Cristiano Ronaldo pinta as unhas dos pés de preto Por um motivo específico. O campeão português cuida meticulosamente do corpo e da saúde. Por isso, além da restrição alimentar, ele segue uma determinada dieta e por algum motivo decidiu usar aquela substância líquida. Imunização e higiene pessoal. Uma prática comumente usada por lutadores de artes marciais mistas e até mesmo por Mike Tyson. Então Cristiano Ronaldo voltou a mostrar isso nesta última tacada.

Cristiano Ronaldo foi o protagonista da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões Asiáticos. Nassaf Karshi. O fenómeno português marcou o segundo golo, depois de um jogo de liderança em que enlouqueceu a defesa adversária, valendo-lhe o prémio de MVP. Uma vitória importante que o português quis comemorar esta manhã com o filho no ginásio de sua casa. O que surpreendeu alguns fãs foi ver isso Esmalte no atacante naquele chute.

Outra foto mostra o esmalte preto nas unhas de Cristiano Ronaldo. READ Eslovênia x Itália 2-3, Voleibol Asuri também campeão europeu

Envolve simplesmente um cuidado cuidadoso com as unhas dos membros inferiores, pintando-as ou cobrindo-as com filme. Ajuda a evitar fungos e bactérias Geralmente surge em atividades atléticas e competitivas ou em ambientes ativos, como academias de atletas ou vestiários. Resumindo, Cristiano Ronaldo quis evitar tudo isto e por isso também seguiu esta prática. Ele decidiu isso há muitos anos, como pode ser visto pelas fotos postadas em suas contas sociais ao longo do tempo.