Mundial, Portugal e Suíça 6-1: hat-trick de Gonzalo Ramos. CR7 entra a 20 minutos do final

Fernando Santos não gostou da reação de Cristiano Ronaldo à substituição na partida contra a Coreia do Sul, e a insatisfação do dirigente levou à sensacional omissão do técnico CR7 do time titular, com Gonzalo Ramos em seu lugar. A outra notícia importante diz respeito à escolha de Dalot, e à sua preferência por Cancelo para completar a linha defensiva. Yakin responde com a mesma formação que venceu a Sérvia, conquistando o direito de disputar esta partida, com Embolo liderando a unidade avançada com apoio de Shaqiri e Vargas. As fases iniciais são cheias de energia, já que ambas as equipas identificam de imediato espaços adequados para desenvolver o plano de ataque e passar perigosamente para a área adversária. Deste ponto de vista, as orientações do Santos são cúmplices: não pressionar agressivamente, mas manter o homem nos dois defesas-centrais e Xhaka, direcionar a manobra para fora. No entanto, os planos do jogo ruíram rapidamente, pois logo aos 17 minutos a postura forte do treinador português produziu os resultados desejados: João Félix recebeu um lançamento lateral e passou para Ramos no meio da área; O avançado do Benfica virou-se e disparou um estrondoso remate de pé esquerdo que passou por baixo da trave, e Sommer permaneceu imóvel. A Suíça sofreu com a reorganização imediata das suas fileiras e Portugal aproveitou-se disso, mas os remates de Otávio (22) e Ramos (23) da entrada da grande área foram sufocantes e fáceis de bloquear. Porém, a ideia de dar muita liberdade a João Félix e Bernardo Silva funciona, já que muitas vezes recuam na preparação para criar superioridade no meio-campo. Shaqiri tenta causar choque com uma cobrança de falta traiçoeira que Diogo Costa manda para escanteio, ainda em lance de bola parada, mas o português aproveita. Aliás, aos 33 minutos, Pepe aproveitou a marcação na área mole na cobrança de escanteio da direita e subiu sem impedimentos para ampliar a vantagem. Freuler preocupa a defesa com um cabeceamento que passa por Diogo Costa, mas não por Dalot. A poucos passos da linha de golo, Ramos responde – inspirado no passe de Bruno Fernandes – e chega perto do nocaute aos 43 minutos com uma defesa deslumbrante de o Catar. O verão no primeiro semestre está próximo.