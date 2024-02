Multibanco, pico de roubos de multibanco: tenha cuidado onde coloca o seu cartão | Se você notar esses detalhes, chame a polícia imediatamente

ATM, roubos recentes de caixas eletrônicos. Tenha cuidado onde você coloca o papel ou você terá problemas!

com A grande e contínua crise O que ainda é muito difícil no nosso país também Truques De vários tipos. Se houver muitos, então como? Fatos Ensina-nos, em termos gerais, que eles são verdadeiramente poderosos rede E também nas redes sociais, eles permanecem tão vivos e bem quanto podemos considerar Mais tradicional.

Então, vamos falar sobre aqueles que levam os criminosos a Entrando nas casas A pretexto de vender produtos ou de que somos detergentes novos ou de um facto pronto a ser-nos apresentado Grandes ofertas Relativamente à electricidade, gás e energia. Depois, há também aqueles que implementam Máquinas ATM O que ainda é demais.

Encontramos muitos deles disponíveis para centros comerciais, Especialmente nas gerações mais velhas e nas novas gerações. O que ele sem dúvida representa Grande comodidade. Outros estão espalhados por toda parte Estradas mais lotadasComo em ruas mais internas. Obviamente, no segundo caso temos que ter mais cuidado ao fazer isso prático.

ATM, pico de roubos em caixas eletrônicos, novos golpes à espreita

O conselho correto poderia ser: Não vá lá sozinho E evite como uma praga fazer saques e recargas ao anoitecer ou pelo menos à noite. Tenha cuidado também se for feriado Há poucas pessoas por perto. É melhor escolher horários do dia o Os estabelecimentos comerciais estão abertos.

Muitos, para alcançá-los, devemos Mostre nosso cartão. Sem isso você não pode entrar. Além disso, muitas vezes nos forçam a fazê-lo Insira o alfinete. É aqui que realmente prestamos atenção. Na verdade, se alguém estivesse nos espionando, poderia anotar rapidamente e descobrir. Em todo o caso O maior perigo pode ser encontrado no próprio balcão.

Tenha cuidado onde você coloca o papel

Antes da inserção Seu cartão Observe se há algo estranho tanto na porta de entrada quanto na porta Caixa eletrônico mesmo. Por exemplo, existem deuses Folhetos anexados ou resíduos de cola? Comecem a levantar suas antenas e chamem as autoridades imediatamente porque isso pode acontecer fraude Com o objetivo de roubar seus dados confidenciais e muito dinheiro.

Na verdade, as coisas estão indo bem hoje Truque Graças a isso, ao inserir o seu cartão, você não o coloca no compartimento real, mas no outro compartimento Colocado por alguns criminosos. Naquele momento eles realmente leram você o papel E eles os clonam para você enquanto usam câmeras que eles ocultaram taticamente Eles podem dizer o alfinete Num instante.