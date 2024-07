Mourinho: Esperávamos mais de Portugal, mas é uma equipa jovem

© Foto de www.imagephotoagency.it

José Mourinho Análise do Campeonato da Europa de Portugal. O atual treinador do Fenerbahçe, e antigo treinador do Inter e da Roma, fez uma análise na Sport TV do momento em que a equipa orientada por Roberto Martinez foi eliminada do torneio pela França nos penáltis: “O potencial da equipa era muito elevado. erro de previsão quando disse que Portugal, França e Inglaterra são Os favoritos para chegar às meias-finais são a Espanha, o que é a maior surpresa para mim, dado o quanto a equipa melhorou neste momento, é a equipa que joga melhor quem joga melhor.

Portugal não teve um bom desempenho, apesar de ter chegado aos quartos-de-final. Esperávamos melhor. Estive no estádio antes do início do Europeu, para assistir ao jogo entre Portugal e Croácia, e não foi uma sensação boa. Não senti grandes sentimentos. Durante o torneio, a equipe seguiu avançando, mas sem ser convincente.

Mas na hora da verdade, Portugal não era uma das equipas mais fortes. Mas é uma equipa jovem, tirando os dois veteranos – concluiu o Special One – uma equipa com futuro pela frente. A Copa do Mundo está à nossa frente.”