O mundo não está sussurrando palavras gentis para Romelu Lukaku. Os nove jogadores que jogaram os dez ontem deram uma assistência de Kevin De Bruyne ao guarda-redes ucraniano e os espectadores belgas ficaram nervosos. Como não os compreender: teriam evitado tomar café com Mbappé e toda a França no dia 1 de julho em Düsseldorf. Lukaku ouviu palavras gentis antes da temporada 2024-25. O Milan ligou para o Lukaku, digamos que ele conseguiu informações, e deixou claro que estava interessado. Há algo mais: não estamos em negociações, mas Romelu na Casa Milan é uma solução muito interessante. O primeiro alvo da primavera sempre seria Joshua Zirkzee – primeiro com Benjamin Sisko, depois apenas no comando – mas o diálogo com seu agente foi interrompido. Kia Joorabchian está pedindo US$ 15 milhões em comissões, Milão tem ideias completamente diferentes e, até agora, nenhum progresso foi feito no acordo. Portanto, Forlani, Moncada e Ibrahimovic estão olhando mais longe. Eles (também) estão de olho em Lukaku.

Conte diz… – Romelu não tem objeções. Bom, ele era torcedor do Inter (mas essa história acabou mal). Bem, ele discordou de Ibrahimovic sobre uma história de coroas, divindades e governo urbano, mas no mundo há reconciliações todos os dias. Hoje, Lukaku considera Milão e Nápoles soluções interessantes. Ele não disse “não, obrigado” e, de fato, está disposto a considerar uma transferência que lhe permitiria permanecer na Itália por pelo menos mais um ano. É possível que seu advogado, Sebastian Ledor, volte em breve a trabalhar em Milão ou Nápoles. Antonio Conte foi claro ontem: “Lukaku é um excelente jogador como Osimhen, não há comentários a fazer, apenas admiração por ele quando joga. Entre as citações: Ele quer treinar um deles, e com Ossie se preparando para deixar o Napoli… READ Crnigoj finalmente de Salernitana - Sport

Chelsea não empresta – Para resolver o mistério, é necessário entrar em contato com o Chelsea e perguntar o que eles querem fazer com Romelu. Resposta informal: Venda, obrigado. Os Blues já não estão abertos a empréstimos, o que é uma solução ideal para o Milan. Lukaku ainda tem mais dois anos de contrato e para o Chelsea é hora de vender. Lukaku foi liberado mediante pagamento de uma cláusula de rescisão de US$ 43 milhões, mas é improvável que algum clube o faça. Então, existem duas maneiras. Quem quiser os 10 para a Bélgica agora, digamos até julho, pode fazer uma oferta de 25-30 milhões e negociar com o Chelsea. Ou ele poderia esperar até o final de agosto, quando uma janela para conseguir o empréstimo poderia se abrir. Dependerá de Osimhen, de ofertas de outros clubes e do Milan.