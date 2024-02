Milan ataca o artilheiro de Portugal no Campeonato caso Rafa Leo saia

Milan tem como alvo Victor Giogères Resta saber se conseguirá contactar o Sporting Clube de Portugal e negociar antes do final da temporada. O 'SportMediaset' escreve isso, observando que o atacante sueco nascido em 1998 seria seriamente perseguido pelo clube rossonero se Kylian fosse substituído pelo campeão português do Paris Saint-Germain, Rafael Leo, caso ele saísse. Mbappé.

Gyokeres tem contrato com o Sporting válido até 30 de junho de 2028 e cláusula de rescisão de cem milhões de euros. Neste ano, entre campeonatos e copas, já marcou trinta gols e onze assistências em trinta e três jogos. Atualmente é o melhor marcador do Campeonato Português com o avançado do Sporting Braga, Simon Panza, com 17 golos.

O Chelsea também está no seu encalço, com o clube em busca de um zagueiro para a próxima temporada.

O Giogères enfrenta a Atalanta duas vezes nas próximas semanas, jogo duplo válido pelas oitavas de final da Liga Europa. Aqui está a foto

Sparta Praga-Liverpool

Olímpico Marselha-Villarreal

Roma-Brighton

Benfica-Glasgow Rangers

Freiburg-West Ham

Clube Desportivo de Portugal –Atlanta

Milão– Slavia Praga

Karabakh-Bayer Leverkusen