Mercedes desacelera com eletricidade – alVolante.it

Aumentando as receitas -Orçamento Grupo Mercedes-Benz Para 2023 fechou com útil Antes de juros e impostos, diminuiu de 20,5 mil milhões de euros em 2022 para 19,7 mil milhões de euros em 2023. Isto apesar de um aumento de 2% no Receitasresultado de um total de 153,2 bilhões ante 150 bilhões em 2022. Entre automóveis e caminhões pequenos, vendas O número de carros Mercedes aumentou 1,5%, atingindo 2.491.800 carros. Em particular, as entregas completas de veículos aumentaram eletricidade Em 61%, de 149.200 unidades em 2022 para 240.700 para 2023. Um crescimento semelhante também foi observado para os e-trucks, que passaram de 15.000 em 2022 para 22.700, registando uma melhoria de 51%.

De 2025 a 2030 – Os aumentos não impediram a Mercedes de rever seus carros Meta de eletrificaçãoLeva a 2030 O objetivo é atingir uma cota 50% dos veículos são eletrificados Em comparação com a previsão inicial, datada de 2021, que falava em 2025. CEO Ola Kallenius (Na foto acima) alertou no final do ano passado que, mesmo na Europa, é pouco provável que os carros elétricos sejam responsáveis ​​por todas as vendas até 2030: hoje os carros movidos a bateria representam 100%11% das vendas totais19% se os híbridos também forem considerados. Portanto, Källenius garantiu aos clientes e investidores que a Mercedes será capaz de continuar a produzir motores de combustão e está pronta para atualizar a sua tecnologia na próxima década.

Vendas mais baixas em 2024 – Para o ano de 2024, Crescimento lento A economia, os problemas da cadeia de abastecimento e as tensões entre a China, os EUA e a UE significam que os retornos sobre as vendas da Mercedes deverão diminuir. Em particular, o fabricante prepara-se para um possível nível de vendas inferior no primeiro trimestre face ao ano anterior, devido nomeadamente à escassez de sistemas 48V fornecidos pela Bosch. lá Meus lados A expectativa é que as vendas de carros elétricos, incluindo carros híbridos, permaneçam estáveis ​​em cerca de 20% do total.