Mercado de transferências da Juventus, opção Icardi se o Cr7 começar

Na Juventus, o futuro de Cristiano Ronaldo estará sempre sob controle. Se os portugueses se retirarem, Icardi será considerado uma alternativa.

O Juventus Já no terceiro dia de aposentadoria, mas a equipe está treinando Massimiliano Allegri As indicações exatas pendentes no final do mercado de receitas e transferências das equipes nacionais ainda não estão disponíveis. O espinhoso documento para os dirigentes da Juventus está ligado ao futuro de Cristiano Ronaldo. Se os portugueses se retirarem, haverá várias cenas de abertura.

“Allegri ficará feliz se Ronaldo ficar, mais se ele sair” | Luca Momblano mora em Twitch

Luca Momblano, jornalista que mora em Twitch no canal da Juventus, falou tanto sobre o caso Ronaldo quanto sobre o interesse de Piancone por Icardi. As suas palavras foram as seguintes: “O PSG aprovou que Icardi falasse com a Juventus há três semanas. Ronaldo? O Alegri ficará feliz em incluí-lo no time, mesmo que ele saia ”, disse o jornalista.

“Ele gostaria de um zoológico sem os portugueses”, continuou Momblano, acrescentando que “entretanto, tem trabalhado com o jogador para o persuadir a permitir-lhe jogar como centroavante, caso fique.