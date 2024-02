Meloni traz G7 a Kiev, ‘defenderemos a nossa casa’ – Europa

(Por correspondente Paolo Cappelleri)

Uma mensagem de solidariedade com a Ucrânia, uma resposta à “propaganda russa” sobre um Ocidente cansado, um compromisso de reforçar as sanções económicas contra Moscovo e “respeito” pelo “sacrifício” de Alexei Navalny, com um pedido a Vladimir Putin para “esclarecer totalmente ” as “circunstâncias da morte do inimigo”. Giorgia Meloni na primeira reunião do presidente italiano em Kiev. Esses sinais vieram do G7 de onde ele queria liderar “porque esta terra faz parte da nossa casa e faremos a nossa parte para protegê-lo”. Junto com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, e o primeiro-ministro belga, Alexander De, que é o presidente rotativo do Conselho da UE. Acompanhado de Croo, o primeiro-ministro chega à capital ao amanhecer , monumentos, depois assina um acordo sobre garantias de segurança com Volodymyr Zelensky, e depois, tendo como pano de fundo a catedral Hagia Sophia, junta-se à cimeira de líderes. Destes, destaca-se a ausência de Emmanuel Macron, substituído pelo seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Stéphane Sejournay. O motivo, segundo fontes do Eliseu, foi um compromisso “durante todo o dia” com uma feira agrícola focada na crise dos tratores. As suspeitas de constrangimento diplomático surgem da mudança de calendário e da convocação de uma reunião na Ucrânia, há poucos dias, com “vários chefes de Estado e chefes de governo ou ministros”. O Palazzo Sigi tem tendência a ser subestimado nos círculos, Macron (que teve um telefonema com Joe Biden) teria dito antecipadamente que não estaria lá para esse compromisso, dizendo “certamente não podemos mover o G7”. O próprio primeiro-ministro disse durante a cimeira, enviando os seus melhores votos ao francês que enfrentava um “dia difícil”.

Em Kiev, rodeado por uma normalidade surreal interrompida por alertas de ataques aéreos, o dia foi dedicado a festividades. Os líderes irão primeiro para o Aeroporto Antonov, em Hostomal, onde a resistência ucraniana frustrou uma tentativa russa de transformar o centro de carga numa ponte no início do conflito. Depois, na parede do memorial, um memorial com milhares de fotografias, pequenas biografias e testemunhos dos caídos. Zelensky os recebe então no Palácio Mariinsky, onde assina dois acordos com a Itália e o Canadá sobre garantias de segurança, com a Itália com duração de dez anos. “Vamos vencer! A loucura russa não dominará a nossa terra”, está determinado o presidente ucraniano, depois de 730 dias, agradecendo o apoio dos Aliados, pede mais e espera pelo processo de adesão à UE neste semestre: “Para proteger a nossa céus, fortaleça nossas forças no solo, no mar. Você sabe o que é preciso para continuar vencendo. E entende que precisamos disso no momento certo. Acreditamos em você. Van der Leyen anunciou a primeira tranche de 4,5 mil milhões do fundo de 50 mil milhões em março. E a declaração final do G7 reiterou o apoio à fórmula de paz de Zelensky, deixando claro que “os activos soberanos da Rússia nas nossas jurisdições permanecem imóveis até que Moscovo pague pelos danos à Ucrânia”. Garantir recursos e armas não é um desafio apenas para o Ocidente. A propaganda russa deve ser combatida, explicam os líderes em muitas vozes. Precisamos ter cuidado para “não nos tornarmos vítimas”, diz Meloni, instando os líderes do G7 a explicar melhor que o atual estado do conflito é “nossa vitória, uma vitória ucraniana, não uma vitória russa”. E para ser mais eficaz, “ao explicar como o nosso compromisso é fundamental não só para nós, mas para todos”. Encruzilhada, ONU Ele diz que o futuro está no meio, baseado na lei ou no caos. Além disso, “depois da Ucrânia, Putin olhou para outros países vizinhos, não apenas para os países europeus”. Como pano de fundo há muitos eventos eleitorais que começam com as eleições europeias. Há temores de uma guerra híbrida do lado de Moscou. “Os europeus – Van der Leyen está convencido – entendem o quão perigoso é Putin, vejam as informações sobre o assassinato de Navalny.”

