Lou Scarpone – Fale sobre pesquisa

Projeto por Ficção científica, combina dois termos frequentemente utilizados como oxímoros, com o objetivo de informar um público amplo e geral sobre o impacto na vida cotidiana das pesquisas desenvolvidas na área protegida. O primeiro título está nas livrarias a partir de 18 de dezembro de 2023 com o título Histórias extraordinárias Pesquisa escrita por comunicação científica Anna Sostrcyk Para edições Edinat.

«O livro começa – reflete Sustersic – com uma notícia: um caso de caça furtiva de lobos ocorrido no Parque Nacional Stelvio em fevereiro de 2023. Um acontecimento que teve ampla repercussão mediática entre o público em geral e suscitou uma série de reflexões entre os investigadores do parque sobre os aspectos sociais associados à convivência entre humanos e grandes predadores e sobre o significado geral das atividades de monitoramento científico. Imaginei então um pretexto narrativo, um encontro de especialistas num bar na noite da descoberta do lobo cozido, para desencadear uma verdadeira discussão entre os diferentes personagens que no dia seguinte retomam o seu trabalho quotidiano entre novas questões e novas crenças. desencadeada pelo triste acontecimento.”

Capa do primeiro volume da série Storie di Scienza, publicada pela Edinat e Stelvio National Park.

Uma forma de descrever o significativo compromisso acadêmico utilizado por uma autoridade de parque para construir a base de conhecimento necessária para a conservação e gestão do patrimônio natural da região.

“Cada capítulo – continua Sustersic – é dedicado a uma observação diferente: sobre grandes carnívoros, herbívoros, aves de rapina, marmotas, insetos, ungulados, plantas, geleiras. Cada tema é narrado por verdadeiros especialistas que conduzem os estudos e explicam seu significado aos leitores. É também uma forma de conhecer cientistas e ouvir suas motivações e abordagens sobre o tema. E entender como os resultados do seu trabalho podem impactar o dia a dia de cada um de nós. Tudo descrito através de um Uma combinação de narrativa e publicação científica Atrair o interesse do leitor ao mesmo tempo que transmite conhecimento e informação. Além disso, as maravilhosas fotografias e ilustrações criadas por Emma Seery.”

Algumas fotos foram retiradas do livro Histórias de pesquisas extraordináriaspublicado pela Edinat e Parque Nacional Stelvio.

A série representa uma novidade no contexto editorial, especialmente no contexto de instituições científicas que nem sempre têm energia e competências para traduzir os resultados da investigação em ferramentas e linguagens acessíveis ao público em geral.

“O desafio – conclui Sustersic – é demonstrar o benefício concreto dos mais de 50 projetos científicos desenvolvidos pelo Parque Nacional do Stelvio. Por isso decidiu-se combinar a série técnica já publicada pela organização com uma série de publicações narrativas. Já posso anunciar que o próximo volume será dedicado a um cientista pouco conhecido por ser completamente invisível: observar os quirópteros, os chamados morcegos que desempenham um papel essencial no equilíbrio ecológico dos ecossistemas.