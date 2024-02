Lorenzo Biagiarelli, um golpe baixo sem precedentes para Clerici: fê-lo sem escrúpulos e sem hesitações

Lorenzo Biagiarelli: Adeus É sempre meio-dia, aqui estão os detalhes da terrível traição. Clerici nunca esperava isso.

Como sabemos, O blogueiro de culinária Lorenzo Biagiarelli Ela esteve sob os holofotes por algum tempo devido a um terrível caso de crime que chocou e dividiu a opinião pública, após o desaparecimento de Giovanna Pedretti.

Depois do ocorrido, o influenciador alimentar, também conhecido como Companheira da jornalista e comentarista Selvagia LucarelliEla decidiu fazer uma pausa no È sempre menoron, programa de culinária apresentado por Antonella Clerici, que é transmitido pela rede Rai.

Lorenzo Biagiarelli anunciou, através dos seus canais sociais, que não há condições para regressar ao programa Rai 1, no qual o food blogger desempenhou o papel de “Mestre das histórias“, graças à sua expertise na descoberta de comidas, ingredientes e culturas exóticas.

lá Ligação de Lorenzo Biagiarelli surpreende a apresentadora Antonella Clericiporque ele também sem escrúpulos e sem hesitações deu uma notícia no mínimo chocante: vamos revelar tudo nos bastidores do terrível golpe baixo.

Lorenzo Biagiarelli: golpe baixo para Clerici

Muitos suspeitam que Lorenzo Biagiarelli parou A É sempre meio-dia Na verdade foi uma despedida do programa e a confirmação vem do próprio food blogger, mas ninguém esperava o ocorrido, já que a própria apresentadora Antonella Clerici não emitiu nenhum comunicado ou comentário sobre os fatos.

Lorenzo Biagiarelli, bem como contatos aos quais não deseja mais retornar programa de clérigos, No entanto, ele emitiu outra declaração. Na verdade, o veremos novamente na TV, mas desta vez em um programa muito querido na Mediaset Networks.

Adeus porque é sempre meio dia

Lorenzo Biagiarelli anunciou que voltará à televisão. Para ele, aliás, as portas não estão fechadas, mas será convidado de Bianca Berlinger em seu programa para a Rete4.Antes de amanhãComo ele mesmo afirmou em vídeo em seu perfil no Instagram “De qualquer forma, estou de volta à TV esta noite! Nos vemos no Bianca Berlinguer's para falar sobre comida, meio ambiente, futuro e tratores.

Esta é a mensagem do chef a todos os seus fãs e seguidores que mal podem esperar para vê-lo novamente na TV. Parece que ainda há futuro no mundo do entretenimento para Lorenzo Biagiarelli Uma tira de início de noite de Bianca Berlinger.