Liga Portuguesa ao vivo em Itália: onde assistir aos jogos

Onde assistir à Liga Portuguesa 23 24 – Após a Supertaça de Portugal que conquistou Benfica contra o Porto Com um grande protagonista Anjo Di Maria, DAZN Foi anunciado que a partir de Temporada 2023/24 Os jogos mais importantes do Campeonato Português terão transmissão exclusiva.

A plataforma de streaming assinou um Acordo de três temporadasni, até à época 2025/26, o que lhe permitirá mostrar aos seus assinantes os melhores jogos em cada jornada agendada da Liga Portuguesa Betclic, que verá o Benfica defender o título conquistado na época passada.

O primeiro dia dos 34 dias programados foi agendado Fim de semana de 11 a 14 de agosto. o O primeiro jogo que o DAZN transmitirá será entre Sporting CP e Vizella no sábado, 12 de agostoMas a programação da plataforma de streaming também vê isso Dupla aposta de Porto e BenficaE ambos estão em campo Segunda-feira, 14 de agostorespectivamente em áreas Moreirense Nasceu em Boavista.

Onde assistir Liga Portuguesa 23 24 – Todos os destaques no DAZN

Assim, os torcedores italianos poderão continuar assistindo às jogadas de Di Maria, admirando em flashes com a camisa da Juventus os gols mágicos e decisivos que já estão na súmula no início de sua segunda aventura com a camisa do Benfica.

Mas não só a transmissão completa ao vivo das melhores partidas, no DAZN será possível assistir, sempre e exclusivamente, Outros destaques dos jogos de hoje Completando assim o espetáculo de futebol após o qual a próxima temporada terá, entre outras coisas, a transmissão de todo o Campeonato da Liga Italiana, com sete jogos por dia em exclusividade absoluta, enquanto os outros três jogos são co-exclusivos.