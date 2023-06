Leo abre e assina Lipore e Benzautti para voltar

o leco Romonta Allo vence “Zacarias” para Fujiya E apenas um passo para trás série b: o Ir para as eliminatórias da Premier League italiana eu terminei 2-1 a favor do blocelesti.

domingo 18 Junho Reunião no campo “Rigamonte Sippy” Para a segunda partida: pontapé de saída às 18h30. Um empate é suficiente para comemorar a promoção dos lombardos, os apulianos devem vencer por um gol para levar a partida para a prorrogação ou com dois para passar para a segunda divisão sem a necessidade de prorrogação.

Foggia-Lecco, Q&A: 1-1 ao intervalo

o Fujiya Envie fãs nas arquibancadas em êxtase (Esgotado para mais de onze mil espectadores) Ele assumiu a liderança na elaboração do primeiro escanteio da partida. Daniel Liulateral-direito nascido em 2000 emprestado aos rossoneri pelo JuventusEle se desenrolou e bateu com a cabeça, repetindo o quique na trave ao seu lado Molgrati Apesar dos protestos dos convidados e da verificação do árbitro assistente de vídeo, que não constatou nenhuma infração. Desenhe nos desenvolvimentos de outro canto: alicate Ele atacou a primeira trave, resultando em um desvio fatal para isso custa. As equipes estão descansando no placar parcial de 1-1.

Serie C, Foggia-Lecco 1-2: Cobrança de falta de Libor decide

Foggia Lecco, obra-prima balística Libor: 1-2

No segundo tempo, Fujia apertou o acelerador, tornando-se perigoso Shniti (Pena invocada por alegado pagamento frigrio) E ogonsi (Não permitido com o objetivo de aumentar o dano d Seljak) Mas, faltando três minutos para o fim, ele teve que fazer uso de um banho gelado: uma obra-prima balística de antes LIBORque em cobrança de falta tirou as teias de aranha dos sete à direita do gol da defesa Dalmasso. Selo na blitz leco. Cinco minutos de prorrogação não foram suficientes para Foggia vermelhos para restaurar a paridade. Ótima festa para homens Fúcsia Com apoiadores conservadores a reboque. Ao final da partida, o árbitro apita Bonacina do departamento Bérgamoele esfaqueou na direção de sua corrida.





