Lecce e Corvino visam Fabio Gallo: Este é o talento português

Pantaleo Corvino pretende reforçar a equipa Primavera do Lecce, e os Giallorossi seguem Fabio Gallo: Este é o talento português.

Artigo do Conselho Editorial da SDS

o Lichia de primavera Ele foi coroado campeão da Itália graças a uma vitória Campeonato de Primavera 1. Quatro jogadores desse time foram promovidos ao time titular, como ele também afirma Pantaleo Corvino“Oito integrantes da equipe campeã italiana Primavera realizaram treinamentos de pré-temporada com a equipe titular. Entre estes disponíveis ao Sr. DAVERSA Ele vai ficar Durgu, Berisha, Korvitzen e Burnetti. Outros amam Volturer, Samic, Pascalo e Maganet “Eles voltarão na primavera.”

Mas definitivamente crescimento primavera Subordinar Lichia Não vai parar. Na realidade, Pantaleo Corvino Ele está fortalecendo novamente o setor juvenil Gyalurrusso. Entre os novos reforços, segundo diz o especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano, pode haver um nome Fábio GalloGaroto promissor Portugal Sub18. Vamos descobrir quem é esse garoto talentoso.

Lecce, Fabio Gallo: O avançado português que encantou Pantaleo Corvino

Este é Fábio Gallo. O atacante nasceu em Portugal, mais especificamente em Lisboa, no dia 18 de novembro de 2005. Começou a jogar futebol nas categorias de base. Benfica Antes de se mudar para a Inglaterra com Barnsley Em 2019, assinou seu primeiro contrato profissional em 2022, após excelente temporada na academia do clube inglês, onde assinou 27 gols. Então na temporada passada ele fez sua estreia com Barnsley Na Taça UEFA, tornando-se o sexto jogador mais jovem da história do clube. No mesmo ano também marcou seus primeiros gols profissionais. O jovem de 17 anos chamou a atenção LichiaEle foi nomeado Jogador de Estreia do Ano na Premier League (Terceira Divisão) após 13 jogos na liga e na FA Cup.

Leia também: