Jose Elias expandiu seu controle sobre a Ezentis para 88% em um negócio no valor de mais de $ 200 milhões مليون

Ezentis Rocío Servicios Fotovoltaicos, controlada por Elias, absorve mais de 200 milhões para crescer em “Telecos” e energias renováveis Madrid, 30 anos (Europe Press)

O conselho de administração da Ezentis aprovou a fusão com a Rocío Servicios Fotovoltaicos, empresa controlada pelo empresário José Elias Navarro, com o objetivo de gerar um novo líder em serviços de telecomunicações e energias renováveis, informou a empresa em comunicado. Submeter à Autoridade Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV).

A relação de troca acordada para a fusão é de 226.107 ações ordinárias da Ezentis, cada uma com o valor nominal de 0,30 euros, pela contribuição do Rossio, igual a 1 euro cada.

Uma vez que a Rocío tem um capital social de 3.000 ações, o preço de compra foi fixado em um valor nominal de € 203,5 milhões. No entanto, dado que o valor das ações da Ezentis é de 0,3513 euros, conforme divulgado pela empresa, é gerado um prêmio pela emissão.

Rocío é uma subsidiária integral da Audax Green, ela própria controlada pelo Excelsior Times, uma subsidiária da José Elías Navarro.

Dada a fórmula de troca aplicável, este processo envolve a entrega de 59,40% do capital da Ezentis ao único acionista da Rocío (em última instância, José Elías). Há vários meses, o próprio Elias, através da Eléctrica Nuriel, adquiriu 28,571% do capital da empresa, tanto que o seu controlo da Ezentis após esta operação passou a ser de 87,971%.

A nova governança corporativa da empresa será composta por três diretores adjuntos, que serão o Presidente, o Vice-Presidente Executivo e o Diretor da Companhia; Três diretores independentes presidem respectivamente os comitês de supervisão, nomeação e remuneração, bem como um diretor coordenador independente; CEO e outros diretores externos.

No dia 21 de julho, um perito independente será nomeado para a elaboração de laudo sobre o projeto de incorporação conjunta, sendo que em outubro deste ano a proposta será submetida à assembleia extraordinária de acionistas e a dispensa da redação do projeto será apresentada e aprovada pelo CNMV. Oferta de aquisição (oferta de aquisição)

O contrato de incorporação e o registro da nova empresa no Registro de Empresas serão firmados em novembro.

A Monitor Deloitte assessorou a Ezentis na transação e emitiu parecer sobre as razões industriais e comerciais do conselho de administração da Ezentis, enquanto a Ernst & Young, assessora financeira da operação, emitiu parecer sobre a razoabilidade da fórmula de troca.

Como consultores jurídicos, Clifford Chance, Garrigis, Watson Farley & Williams e KPMG atuam como auditores.

Uma nova empresa de serviços de energia renovável.

A Ezentis tem como objetivo a prestação de serviços de engenharia, logística e construção de complexos fotovoltaicos, bem como serviços de gestão e manutenção.

Da mesma forma, a Rocío fornecerá ao Grupo contratos-quadro exclusivos para a construção de complexos fotovoltaicos com uma capacidade acumulada de 6,5 GW e para a operação e manutenção principalmente com a Audax Renovables e com terceiros em Espanha, Portugal e Itália

Conforme explicado pela empresa de tecnologia, o processo tem uma finalidade industrial, aumentando o catálogo de serviços, aumentando volume e densidade, melhorando a posição competitiva e explorando sinergias.

Em particular, a empresa resultante da fusão irá gerar € 35 milhões de sinergias entre 2021 e 2026, além de fortalecer a estrutura financeira tanto na geração operacional de caixa quanto na desalavancagem financeira.

Os principais mercados da nova empresa serão no sector das “telecomunicações” em Espanha, Brasil, Alemanha e Portugal, e no sector das energias renováveis, Espanha, Portugal e Itália. Dessa forma, a fusão permitirá diversificar a receita por região e setor, aumentar o volume de contratos e carteira de projetos e obter fluxos de caixa recorrentes nos próximos anos com base em contratos recorrentes de telecomunicações e energia.