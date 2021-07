Istat: Em maio, emprego cresceu (+ 0,2%), desemprego 10,5%

Em maio “continua o crescimento do emprego iniciado em fevereiro de 2021: nestes quatro meses, o número de empregados aumentou em 180 mil unidades, incluindo ambos os componentes de gênero, todas as faixas etárias (exceto faixa etária 35-49).), mas apenas funcionários temporários “, explica Istat. Comparando o trimestre março-maio ​​de 2021 com o trimestre anterior (dezembro de 2020-fevereiro de 2021), o nível de emprego é 0,3% superior, um aumento de 74 mil unidades.

O crescimento do emprego inclui homens, trabalhadores temporários e menores de 35 anos. Por outro lado, as mulheres, trabalhadores independentes e maiores de 35 anos estão em declínio.

Renda das famílias no primeiro trimestre + 1,5%, consumo -0,6% De acordo com dados do Instituto de Estatística, o rendimento disponível das famílias no primeiro trimestre do ano aumentou 1,5% face ao trimestre anterior, enquanto o consumo diminuiu 0,6%. Com isso, a propensão a economizar foi de 17,1%, aumento de 1,8 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Além disso, o poder de compra das famílias aumentou 0,9% em relação ao trimestre anterior. Ele comenta isso dizendo: “A renda disponível e o poder de compra, após a queda registrada no quarto trimestre de 2020, aumentaram, mas ainda estão abaixo dos níveis pré-crise.”

Déficit do primeiro trimestre em Pascals sobe para 13,1% No primeiro trimestre de 2021, a dívida líquida das administrações públicas em relação ao PIB era de 13,1% (10,6% no mesmo trimestre de 2020). “A incidência do défice da administração pública no PIB – segundo as declarações do Instituto de Estatística – tem crescido significativamente em termos de tendência devido ao aumento significativo da despesa, devido à continuação das medidas de apoio ao rendimento das famílias e empresas, que eram mais elevadas . Para aumentar as receitas. “