Jin Jian Azadi: o pensamento de Öcalan e a ciência das mulheres curdas. Entrevista com Zilan Dyar, jornalista e ativista do partido TJK-E – Periscopioonline.it

Tem-se falado muito sobre o logotipo nos últimos anos Jin Jian Azadi, Traduzível para Mulheres, vida, liberdadeEspecialmente depois dos protestos Isso leva a uma verdadeira revolução Que incluiu todas as principais cidades iranianas e o Curdistão oriental, e que eclodiu devido à morte do jovem curdo de 22 anos. Gina AminiQue entrou em coma após ser espancado pela polícia moral iraniana.

Explicar a importância deste slogan para as mulheres curdas é Zilan Diyar, jornalista e ativista do Exército de Libertação do Curdistão-E.

A conferência é intitulada Jin Jian Azadi (Mulheres, Vida, Liberdade). Porque é que este slogan é importante para o movimento das mulheres curdas?

Porque a própria identidade do movimento das mulheres curdas se baseia neste slogan. Pelo contrário, é melhor considerá-la uma filosofia de vida e não um slogan. Gene Em curdo significa mulher. É muito importante definir corretamente o conceito de mulher. Porque, nas palavras de Reaper Apo [ Abdullah Ocalan, dal curdo reber: Guida, nda] As mulheres são uma classe social cuja existência foi ofuscada por mentiras e propaganda. Quando falamos de mulheres, queremos dizer uma identidade social, não apenas uma identidade biológica. Apesar da devastação causada por cinco mil anos de machismo, há aspectos de sua identidade que mantêm as características do período da Deusa Mãe. Por outras palavras, as mulheres são uma identidade holística, completa com o que perderam e ganharam biológica, social e historicamente. Através desta conferência, tentamos transmitir esta identidade em todos os seus aspectos.

Bem como a relação entre palavras curdas Gene E Jian É importante. Na verdade, notamos a presença da mulher em todos os aspectos da vida. Embora as mulheres no Médio Oriente, de acordo com a perspectiva ocidental, sejam consideradas estranhas à vida, esta é uma perspectiva incompleta. Pelo contrário, no Médio Oriente encontram-se vestígios da cultura da Deusa Mãe por todo o lado. Podemos até notar que todas as palavras da língua curda têm raízes femininas. AzadiEm última análise, representa a reparação destas ligações entre as mulheres e a vida através da luta e da organização. Como mulher curda, ouvi este slogan milhares de vezes em todas as reuniões, marchas e eventos em que participei. Mas isto não é apenas um slogan. É um impulso fundamental para a busca da identidade e do rumo da vida. Estas três palavras escondem o desejo de se definir corretamente, de dar o sentido correto à vida e de mudá-la. Por outras palavras, é uma filosofia que se desenvolveu com muito custo e esforço e não pode ser vítima da cultura popular.

A segunda sessão recorda claramente o caso de Abdullah Ocalan. Por que considerou importante discutir as circunstâncias da sua detenção nesta ocasião?

Este é um dos problemas que nos impede de compreendê-lo completamente. Porque o fortalecimento do movimento de mulheres curdas e o conhecimento e experiência adquiridos na luta pela liberdade estão directamente relacionados com o compromisso de Reber Apo. Explicar corretamente esta conexão é antes de tudo um requisito fundamental nosso Companhia Com Reaper Apo.

Em segundo lugar, não temos notícias de Reaper Apo há 35 meses. Isso por si só é um bom motivo para lutar. Nenhum prisioneiro jamais foi mantido em isolamento tão profundo, sem acesso à sua família e aos seus advogados. No momento, estamos preocupados com sua saúde e segurança. Como mulheres curdas, queremos partilhar esta profunda preocupação com o nosso povo e considerar a criação de sensibilidade contra o isolamento e a sua eliminação como arena fundamental de luta.

Além disso, Reaper Apo dizia-nos sempre “aceite-me como simpatizante” enquanto nos envolvia na luta pela liberdade. Gostaríamos de dar uma resposta clara àqueles que consideram Reber Apo, que tanto pagou pela liberdade das mulheres e que aproveitou todas as oportunidades para analisar a questão da liberdade das mulheres, mesmo na prisão de Imrali, como desconectado da nossa luta. Resumindo, pretendemos explicar a nossa relação com o Reaper Apo da forma mais clara possível.

Por que decidiu realizar esta conferência neste momento e por que em Roma?

Existem duas razões. A primeira razão está relacionada com conexões simbólicas e históricas. Reaper Apo veio à Itália em busca de uma solução para a questão curda. Naquela época, toda a sociedade italiana testemunhou a sua ligação com o povo curdo. No entanto, estes esforços não conseguiram evitar a conspiração e a subsequente prisão de Öcalan. Começar daqui significa completar a solidariedade incompleta.

A segunda razão está intimamente relacionada com a primeira. A solidariedade e a interligação dos nossos amigos em Itália encorajaram-nos a dar este passo. Na Itália, há cerca de 7 anos, é organizada uma marcha de protesto no dia 15 de fevereiro, que contou com grande participação. Estas marchas e ações são amplamente apoiadas por sindicatos, partidos políticos, organizações não governamentais e diversas cooperativas italianas. Porque acreditamos que este envolvimento e sensibilidade são um excelente ponto de partida e abrem caminho para discussões mais aprofundadas, queríamos realizar a conferência aqui. Durante os nossos preparativos, percebemos que todos os nossos amigos são muito sensíveis a este assunto e, portanto, posso dizer que tomamos a decisão certa.

Na última sessão falamos sobre “Concluir um Projeto Inacabado”, até que ponto você acha que isso foi alcançado em “O Caminho para a Revolução Feminina” e que perspectivas você vê para a conclusão deste projeto?

No seu primeiro encontro com o seu advogado, quando foi capturado, Reber Apo disse: “A única coisa que me entristece é que os meus planos para libertar as mulheres ainda não estão completos”. Nosso título indica isso. Porque, por mais dificuldades que enfrentemos, estamos determinados a concluir este projeto inacabado. Todos os nossos esforços foram nessa direção durante o quarto de século em que estivemos fisicamente separados de Reaper Apo.

Seria errado descrever esta situação como uma mera reação às suas expectativas. Nós, como mulheres curdas, compreendemos o desejo intenso de oportunidades de vida gratuitas e de autonomia feminina em todas as áreas da vida. Graças ao sistema criado por Reaper Apo, tivemos a oportunidade de viver em áreas onde o domínio masculino (embora não completamente eliminado) era limitado. Então nós gostamos dessas condições.

Para completar este projecto, é necessário explorar todas as oportunidades disponíveis para a liberdade das mulheres. Nossos esforços sempre foram nessa direção. Certamente temos deficiências e deficiências. No entanto, vemos diariamente a relevância e a necessidade da determinação de que “a sociedade não pode ser libertada sem a emancipação das mulheres”. A compreensão insuficiente desta determinação é a causa raiz das dificuldades que enfrentamos. Uma compreensão correta deste design é a base de todo sucesso que alcançamos como movimento.

Por outras palavras, não vemos a libertação das mulheres como um objectivo que deva ser alcançado apenas pelas mulheres. Pelo contrário, vimos claramente que a solução dos problemas sociais e o bloqueio resultante também estão ligados a uma má compreensão desta questão. Portanto, é necessário expandir as áreas que oferecem oportunidades de liberdade para as mulheres e perpetuar as oportunidades existentes. Dado que a dominação masculina se institucionalizou em todas as áreas da vida, ainda temos um longo caminho a percorrer.

Para nós, seguir este caminho é uma revolução em si. Do mais pequeno ao maior, desde um desenvolvimento que afecta toda a comunidade até um desafio que mudará a vida de uma mulher, cada mudança é um passo neste caminho. Todos são preciosos e importantes. Trilhar esse caminho é a própria vida.

Capa: Foto de Ocalan durante a manifestação – dinamopres