Inter, mais um perfil no caderno do Campeonato Italiano. Handanovic já viu

O Inter teria colocado um novo perfil em seu caderno. Joga no Campeonato Italiano e já demonstrou boas qualidades, mas acima de tudo tem largas margens. Quem ele está por perto? A edição de hoje do TuttoSport diz: “Michael Kayode, o extremo direito da Fiorentina que marcou o seu primeiro golo na Serie A há dois dias. Nascido em 2004, autor do golo que permitiu aos sub-19 da Itália vencerem Portugal com a mesma idade no verão passado, deu a Azzurri o título Vinte anos depois, Samir Handanovic o observou de perto contra a Lazio.

Afastá-lo da Fiorentina provavelmente não será fácil. Com efeito, continua o jornal: “O jovem de 19 anos de Borgomanero, protegido por um contrato com os toscanos até 2028, com opção de mais um ano, continuará a ser monitorizado, tal como Wan-Bissaka e Hulme, como é provavelmente ocupará seu lugar no time nerazzurri de Dumfries.” , que continua sendo o primeiro suspeito a deixar o Milan no verão. No último jogo de semântica, a essência da questão em relação a ele não mudou. O Inter quer manter Denzel e oferece 4 jogadores “Além dos bônus, o holandês quer ficar assinando um acordo no valor de 5 milhões. Precisamos nos unir, caso contrário será um adeus, dada a ordem de Maruti de querer evitar o aparecimento de Skriniar.”