Hyundai N, adeus ao calor na Europa. O futuro é apenas elétrico

Hyundai Recentemente estreou o IONIQ 5 N, que é o primeiro Carro esportivo elétrico da marca NÉ um modelo de que se tem falado muito graças à sua tecnologia e ao desempenho que pode oferecer. Para a montadora coreana, este é um novo começo importante, pelo menos em… EuropaModelos Não Eles não serão mais oferecidos com motores endotérmicos Mas apenas 100% elétrico.

Assim, os Hyundai i20 N e i30 N se despediram do mercado depois que o Kona N deixou de ser proposto com a chegada da nova geração de crossovers. Portanto, a partir de agora, a oferta de modelos esportivos da marca N no Velho Continente girará em torno de modelos movidos a bateria começando, especificamente, pelo IONIQ 5 N.