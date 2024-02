“Agora salve todas as bolas que eu te mando no céu “Super Vitórias”. Você sempre estará na minha vida.” Valeria Bertana, mãe da pequena Andrea Vincenzi, cumprimentando assim o seu filho de 12 anos, falecido na noite de quarta-feira após ser levado às pressas para o Hospital Regina Margherita, em Turim. Entre segunda e quarta-feira, Andrea visitou 3 vezes o Pronto-Socorro Infantil de Chivasso. “Mandaram-no para casa com código verde – dizem seus parentes -. Após 3 acessos em 48 horas, O diagnóstico foi pneumonia precoce.”

Urgente para o hospital Na noite de quarta-feira, logo após sua última alta hospitalar, Andrea ficou inconsciente. Jantou e ligou para Madre Valéria e Padre Roberto 118 . Uma ambulância levou o menino para Turim, mas já era tarde demais. Uma hora após a admissão, o grande coração de Andrea parou de bater. Os médicos do Regina Margherita enviaram um relatório ao Ministério Público de Turim. Uma autópsia foi ordenada. Neste momento não há suspeitos e a família “Super Vince”, nome de “batalha” que Andrea ganhou em campo, ainda não recorreu a um advogado, defendendo os alvos do Usd Casino-San Rafael.

Jogador de futebol infantil Andrea é um menino feliz e animado. Frequentou Enrico Fermi em Castiglione na sétima série com excelentes resultados estudou Plasition e Desde os 4 anos ele perseguiu seu sonho: ser goleiro de um time da Série A. “Talvez a Juventus, porque era um grande torcedor da Juventus – lembra Piercesare Uras, diretor geral do Usd Gassino-San Raffaele -. no acampamento. Seu ídolo? Acho que foi Buffon. ” O pequeno campeão está doente há uma semana e não vai à escola desde quinta-feira. Porém, neste domingo, ele quis estar em campo a todo custo na partida contra o Caselle, divisão estreante. “Ele jogou apenas o primeiro tempo e contribuiu para a vitória com zero gols – o técnico Fabio Salomon foi substituído -. Ele era um menino extraordinário, ano passado, lembro dele quando veio assistir aos jogos da seleção principal e me disse: “Você ganhou com cara curta”. READ Quiet Dragons: Deslocamento antes do referendo. E escudos lamorges

Acomodações No entanto, na segunda-feira, o seu estado piorou novamente e os seus pais levaram-no para um hospital em Chivaso. “Ele estava com febre alta, dor e sem dormir – Tio Alessandro está frustrado -. Hospitalizado duas vezes no mesmo dia, sempre mandado para casa com tratamento antibiótico.” Na manhã de quarta-feira, o padre Roberto foi trabalhar no curral de Leni, enquanto a mãe Valéria e sua querida cadela Freesia ficaram monitorando seu estado em sua elegante casa aos pés do Monte Castiglione. “À tarde pioraram – tio. Alessandro – acrescenta. Minha cunhada o levou de volta para Chivaso, mas o expulsaram Suspeita de pneumonia. À noite, ele desmaiou e depois se recuperou.

A ASL To4 emitiu um comunicado, manifestando proximidade com a família: “Da análise inicial verifica-se que foram realizados os exames necessários e que os protocolos estabelecidos foram devidamente seguidos”. O Torino também se juntou ao luto. O casino é uma empresa ligada através de uma joint venture com o Granata Club. “Andrea Vincenzi era uma aspirante a atleta e uma atleta muito jovem – lê-se na nota do clube Granata -. O Presidente do Cairo e de Turim estão todos muito tristes com a triste notícia, próximos com carinho da família Vincenzi.

