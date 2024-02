Horários e quando há reprise na TV8

Moto GP Portugal Domingo, 26 de março de 2023: Horários e replay na TV8. Os motores do MotoGP são reiniciados, sendo a corrida de Portimão (em Portugal) a primeira etapa da temporada. Depois de vários anos, o Campeonato de MotoGP faz mais uma vez a sua estreia europeia. Esta é uma diferença que pode favorecer os pilotos habituados aos circuitos ocidentais e que, em temporadas passadas, apareceram pela primeira vez em novos circuitos da Península Arábica. Aliás, faltará a clássica data com o Circuito de Losail, no Catar, pois a pista passa por reformas.

Preparação para a prova portuguesa de motociclismo

O novo formato de corrida inclui a MotoGP Sprint Race, que se realizará no sábado e terá um aquecimento de despedida para a Moto3 e a Moto2. Na MotoGP, Francesco Bagnaia terá que defender o título mundial. Primeiro por um campeão mundial como Fabio Quartararo, com o francês pilotando uma Yamaha. Mas a presença de Enea Bastianini, companheiro de equipa de Pecco, e sobretudo o crescimento das motos Aprilia, nas mãos dos centauros Aleix Espargaró e Maverick Viñales, também é insidioso. Marc Márquez também tentará criar problemas, depois de várias temporadas complicadas e tentará conquistar o seu nono título mundial.

A transmissão será transmitida ao vivo pela Sky, e a MotoGP Sprint Race também será transmitida gratuitamente no canal Sky Sport Italia no YouTube. A cobertura ao vivo dos treinos livres e das sessões de qualificação para as três classes de corrida será transmitida pela TV8, bem como pela MotoGP Sprint Race. Também na TV8, a transmissão das corridas de Moto3, Moto2 e MotoGP será adiada.

Programação Sky Sports

10h00 – 10h35 Moto 3 FP1

10h50 – 11h30 Moto 2 FP1

11h45 – 12h30 para motocicletas FP1

14h15 – 14h50 Moto3 FP2

15h05 – 15h45 Moto2 FP2

16h00 – 17h00 Motocicletas FP2

9h40 – 10h10 Moto 3 FP3

10h25 – 10h55 Moto2 FP3

11h10 – 11h40 Motos FP3

11h50 – 12h30 Qualificação de MotoGP (Q1 a Q2)

13h50 – 14h30 Qualificação de Moto3 (Q1 a Q2)

14h45 – 15h25 ​​Qualificação de Moto2 (Q1 a Q2)

16h00 – MotoGP Sprint Race (também disponível gratuitamente no canal). YouTube para céu)