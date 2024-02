High on Life: lançamentos físicos de GOTY foram anunciados para PS5 e Xbox Series

A Standard Edition custará US$ 49,99 e não incluirá nenhum extra, enquanto a Bundled Edition custará US$ 99,99 e inclui uma série de extras que os fãs podem gostar, que listamos abaixo:

Em breve será possível colocar as mãos uns nos outros Lançamentos físicos de High on Life , um jogo de tiro em primeira pessoa repleto de humor negro criado pela Squanch Games. Especificamente, uma Edição Standard e uma Edição de Colecionador chegarão em formato de varejo, que estará à venda a partir de 27 de fevereiro . Ambos estarão no formato Jogo do Ano, portanto além do jogo base DLC incluirá High on Knife .

High on Life já está disponível em formato digital no PS5, Xbox Series Além disso, está incluído no catálogo de PC e Xbox Game Pass. É um jogo de tiro em primeira pessoa com grande foco no humor e foi criado por Squanch Games e Justin Roiland, co-criador e dublador de Rick e Morty.

No papel de um caçador de recompensas improvisado, viajaremos pelo espaço com um arsenal de armas falantes, que não perderão a oportunidade de comentar e zombar de nossas façanhas. Nossa missão será derrotar o cartel de drogas alienígena, que descobriu na raça humana o ingrediente perfeito para drogas que são vendidas como pão quente. O jogo oferece uma jogabilidade diversificada e situações absolutamente malucas que são capazes de manter os jogadores grudados na tela. Se você quiser saber mais, aqui está nossa análise de High on Life.