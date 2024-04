Hidrogénio para a energia do futuro, um projeto internacional em curso

Foi iniciado um programa de investigação internacional dedicado ao hidrogénio natural, uma fonte de energia alternativa que pode contribuir significativamente para a transição energética: a IEA identificou, de facto, os especialistas que liderarão o projeto, que incluirá 31 investigadores de 16 países ao redor do mundo. A Itália, representada pelo Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, terá a tarefa de coordenar o grupo de trabalho que tratará da parte científica: terá portanto de definir os limites do conhecimento actual sobre o hidrogénio natural e definir as actividades necessárias para melhorar isto. Interpretação de dados geológicos, geoquímicos e geofísicos para potenciais fins de exploração futura.