“Graças a Deus o Fábio não é Mara Venier, senão teria dito 'aqui só falamos de música': ele 'ataca' Massimo Giannini mas o apresentador do Chi Tempo Chi Va não concorda com isso”

“Olha Massimo, não é assim. Você tem que se encontrar nessas situações, em uma transmissão ao vivo”, interrompeu Fazio para o apresentador durante um episódio de Chi Tempo Chi Va.

O famoso memorando e discussão emitido por Roberto Sergio, CEO da Ray, Lido por Mara Vener durante “Domingo em Sanremo especial“E ele acabou no olho da tempestade. O caso Gali/Dargen D'Amico também impressionou a emissora, que foi criticada nas redes sociais e em diversos jornais, imitada por Maurizio Cruza. No último episódio de “como está o tempo“Jornalista Concetta Di Gregorio Falando sobre o tema imigração, ele relembrou as palavras proferidas por Dargen D'Amico no palco do Teatro Ariston, que provocaram a reação de outro convidado. Massimo Giannini“Graças a Deus o Fábio não é Mara Venere, senão ele teria dito que estamos falando apenas de música.”

“Olha, Massimo, não é bem assim. Você tem que se encontrar nessas situações, viverFazio intervém em nome do apresentador: “Não, Fábio, você nunca vai me convencer”, insiste o ex-empresário. impressão Mas o apresentador mais uma vez apoia Mara Venier: “Garanto que quando você está lá ao vivo e chega uma declaração desse tipo, tomar uma decisão naquele momento é muito complicado”.

Não só isso, durante o próximo evento hospedado Sabrina VerelliFazio lembrou que a atriz participou à tarde de “Domingo em“Enviando mais uma vez meus cumprimentos a Mara Venere. Um gesto de paz ao serviço público, completo com a promoção do romance de Rai1 no mesmo episódio.”Lolita Lobosco“, a partir do próximo dia 4 de março, na presença de um estúdio Luísa Ranieri. O episódio obteve avaliações excelentes: 2.137.000 espectadores, ou 10,7%, na primeira parte, e 1.188.000 espectadores, ou 9,9%, na segunda parte, que foi chamada de “Al-Tavolo”.