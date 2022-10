Governo, notícias pós-eleitorais | Melon: Um governo forte, unido e empoderado, estamos prontos

a partir de Valentina Sandorbia

Notícias ao vivo sobre política e a formação de um novo governo após as eleições de 25 de setembro: possíveis ministros, Meloney e outros protagonistas

11h42 – Sisto (FI): Tempo rápido e uma equipa de qualidade para defender o país “O governo de centro-direita deve nascer o mais rápido possível: o país precisa de uma liderança firme e confiável. executivo para proteger o país”. Francisco Paulo Sisto.

11h41 – Bonelli: Ministro Scaroni? Foi um desastre de energia Co-porta-voz da Green Europe e conferencista da Green and Left Alliance, Ângelo BonelliA hipótese de Scaroni critica o governo: «Estamos atordoados: pensamos Paolo Scaroni vai entregar a gestão do Ministério da Energia como personalidade, que será estabelecido pela fusão do Ministério de Mudanças Ambientais e Desenvolvimento Econômico. Estamos falando do homem que levou a Itália a depender do gás russo, acusando aqueles que propuseram as energias renováveis ​​por uma estratégia energética que levava em conta os custos e o meio ambiente como “bêbados”. Você realmente quer colocar um ministério chave desta legislatura nas mãos de um inimigo do clima que já foi prejudicado pela história e é responsável pelo desastre energético que estamos vivenciando? Começamos muito mal». Então, em nota, READ Professores e Atta foram vacinados ou suspensos em 12 de setembro, o que o governo cada vez mais confiava. Hoje eu encontro os sindicatos

11:16 – Senado, Camusso: aqui para representar os trabalhadores dentro das empresas “Estou aqui para desempenhar a função de representar o trabalho dentro das organizações”. Assim, após chegar ao Senado para os procedimentos de registro, a Pd Senadora e ex-secretária da CGIL Susanna Camusso. “Seremos na oposição e temos muitos projetos, a começar pela Carta dos Direitos do Homem e da Mulher, recolhemos 1 milhão de assinaturas”, acrescentou. Você vai colaborar com Landini? “Mas é claro que sou de outro ângulo, mas do mesmo lado”, respondeu

11h07 – Senado: nasce a Comissão de Autonomia A Comissão de Autonomia renasceu no Senado. Será composto por dois representantes: os senadores Svp Julia Unterberger e Meinhard Durnwalder e Pd Luigi Spagnolli (Bolzano) e Pietro Patton (Trento). O número mínimo de membros para um comitê em Palso Madame é assim atingido, mas não se exclui que senadores da Liga eleitos em províncias e territórios autônomos também possam estar no comitê. O mesmo acontece na vida de alguns senadores. O grupo reunirá representantes da maioria do SVP, tradicionalmente autodenominado “Blackfrae” (fora dos blocos), e representantes da oposição.

10h19 – Melão: Sentindo-se responsável por um desafio em um momento difícil “Estamos cientes do resultado que alcançamos e sentimos a responsabilidade de enfrentar um desafio importante na posição mais difícil em que a Itália pode se encontrar. Pronto para reescrever o destino da nação com um governo forte, unido e empoderado. Giorgia Meloni, presidente da Fratelli d’Italia no Facebook.

10:00 – Zingaretti é o primeiro “disco” do segundo dia. Nicola Zingaretti (Pd) foi o primeiro inscrito na Câmara, no segundo dia de recenseamento, entre os eleitos para o Parlamento após as eleições de 25 de setembro. O ex-secretário do Partido Democrata abriu o segundo dia apresentando-se na hora certa na Sala del Mappamondo, onde é realizada a recepção dos recém-eleitos. O honorável Rafa (M5S) é tão pontual quanto ele. READ A esquerda vai governar em Portugal após o fim de "Jeringonza"?

09:33 – Calenda: “Ministro Scaroni é como colocar o CEO da Gazprom, pode evitar” “Paolo Scaroni, junto com Berlusconi, é muito responsável por nossa dependência do gás russo. Nomeá-lo como ministro da Energia equivale a colocar o CEO da Gazprom lá. Vamos evitar ». Carlo Calenda escreve no Twitter, comentando os últimos rumores sobre os próximos. MinistrosCalenda também declarou que “a resistência construtiva, se Meloni transformar a Itália em Polônia, é muito difícil”. Junto com Berlusconi, Paolo Scaroni é o maior responsável por nossa dependência do gás russo. Nomeá-lo como Ministro da Energia equivale ao cargo de CEO da Gazprom. Evitar. @Giorgia Meloni — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 11 de outubro de 2022

09:17 – Cingolani: Um inverno seguro e tranquilo no país do gás A gás «Tornámos o país mais seguro, tenha um inverno tranquilo. Os armazéns estão cheios. Teremos problemas com preços, mas se o teto de preços terminar bem em 20, teremos resolvido a situação. Infelizmente, não eliminaremos o sofrimento de famílias e empresas. Propusemos a faixa de preço meses atrás. A Comissão Europeia foi lenta, depois acelerou. Esperamos que a guerra termine.” O Ministro de Mudanças Ambientais, Roberto Cingolani, disse isso em um webinar da RCS Academy sobre Repower You.

09:02 – Hoje Meloni encontra Salvini e Berlusconi em Roma Ontem foi o último MDL de Tragi Govt. O primeiro-ministro pediu ao novo executivo que “facilite uma transição ordenada” que lhe “permitisse trabalhar imediatamente” porque “os governos passaram, mas a Itália permanece”. Meloni pretende “construir um executivo ao mais alto nível” e diz: “Não nos inspiramos em ninguém, queremos ser exemplo para os outros”. Hoje o presidente do FDI se encontra com Salvini e Berlusconi em Roma. READ “Eles não têm nada a temer. Vacinas? Sem limite de idade "

08:32 – Pd, D’Elia: Política é machista e festa não é diferente “A política é chique e o Partido Democrata não é diferente.” Isso foi afirmado por Cecilia D’Elia, deputada e porta-voz da Convenção das Mulheres Democráticas, em entrevista parcial. Imprensa – Não recomendo novamente. “Ao lado da conferência do governo, está também em discussão o caminho da conferência das mulheres – observa –. Esta experiência encontrou retrocessos nas eleições. , portanto” estamos todos em discussão. Uma nova fase está se abrindo, se a conferência continuar, não me recomendarei novamente como porta-voz ».

08:23 – Calenda: «A oposição é comum? “Os democratas não disseram nada.” “Não é um plano real, está errado.” Carlo Calenda respondeu assim – Em entrevista ao Corriere della Sera – Uma Oposição Unitária a pedido do Secretário PT Letta. “Por um lado – diz o presidente em exercício -, nós apresentamos uma proposta muito clara sobre o teto nacional nas contas, eu enviei para Leta, eu disse a ele: ‘Vamos trabalhar juntos’, ninguém ouviu de novo. . Então eles são sempre dispositivos retóricos que não escondem nada. Nesta frente Ou nada aconteceu na região”.