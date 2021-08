“Gostaria de jogar na primeira divisão” ⋆ lagoleada.it

Emmanuel Gingeri nasceu em Foggia em 11/10/1997. Imediatamente apaixonado pelo mundo do entretenimento e da comunicação, imediatamente participa na gestão de eventos da cidade, depois aprofunda-se nesta área juntando-se em paralelo para fazer parte de várias rádios, chegando mesmo a aterrissar na Rádio Master (atualmente ainda palestrante). Fascinado pelo poder da comunicação, aprofunda seus métodos entrando na Faculdade de Educação e Ciências da Formação da Universidade de Foggia. Então ele encontra na escrita um grande recurso para poder se expressar no contato com o público. Começou a rever versões musicais para redações das rádios para as quais trabalha e, sendo um grande amante do futebol, conseguiu combinar suas habilidades de comunicação graças ao ingresso na redação da lagoleada.it