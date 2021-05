Elisa Iswardi no estúdio assim, superaquecimento – Libero Quotidiano

Sandálias relacionadas Salto agulha, muito alto. Calças pretas tenso. Tampo preto semitransparente O que revela seu corpo harmonioso, mas muito mais magro do que antes. Então ela se apresentou no estúdio prof. A famosa ilha o lindo Elisa Iswardy E aí quem ganha o desafio em termos de elegância para o vigésimo episódio do reality show, como aparece em um vídeo publicado pelo site. Hoje. A showgirl, muito corpulenta e com pouca maquiagem, com os cabelos presos em um rabo de cavalo, foi a mais elegante da noite.

Emagrecimento para os competidores desta edição da famosa ilha que faz toda a gente falar. Na verdade, aos olhos do público, os participantes do reality show perdem quilos por quilos. O Pode estar relacionado a problemas de saúde Para todos que estão morrendo de fome. A comida está visivelmente ausente e muitos concorrentes tiveram que procurar atendimento médico. Jill Roca, Em Honduras, perdeu 21 kg e cerca de 15 outros competidores. Os autores do reality show aumentaram a ordem de reabastecimento e as doses de arroz para cada um dos excluídos.

Thunder na famosa ilha Nicola Sorrentino, Do que em uma entrevista com o semanário Nova TV Ele fala sem freios. Um nutricionista dá o alarme: “Perigoso, Desta forma, você corre o risco de perder o apetite“. Um verdadeiro alarme soou em termos inequívocos. Mas agora, o problema afeta os competidores que ainda estão na corrida – forçados a comer apenas arroz e peixe: comida insuficiente para conseguir manter suas defesas imunológicas elevadas. Isso deve ser feito imediatamente . “