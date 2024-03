Gianni d'Anna em Frame Ars Artes com “Radiolari Arte e Scienza”

Exposição “A Arte e a Ciência da Radiolaridade” de Gianni d’Anna, com curadoria de Domenico Natale. Vernissage na quarta-feira, 13 de março, às 18h, na Frame Ars Artes de Nápoles, no Corso V.Emanuele 525. Até 17 de março. Informações: [email protected], 329.7005119, 328.5823951.

Arquitetura natural incrível, formas da beleza mais secreta. “Radiolari Arte e Scienza” é uma exposição de Gianni d'Anna, com curadoria de Domenico Natale, apresentada por Edoardo Alamaro na galeria Frame Ars Artes de Paola Pozzi, em Nápoles, C.so V.Emanuele 525. Vernissage Quarta-feira, 13 de março em 18h. Até domingo, 17 de março. Informações: [email protected], 329.7005119, 328.5823951. De 20 a 21 de abril, a exposição acontecerá no Museu de Paleontologia Federico II para o evento “Vamos unir a natureza”.

“As tecnologias modernas permitiram observar formas e fenômenos antes inimagináveis”, afirma o artista. Gianni d'Anna, formado em cenografia pela Academia de Belas Artes de Nápoles, lecionou “Design, Estilo e Figurino” no Instituto Estadual de Artes Umberto Boccioni. Estreou em 1975 na Sala Oberdan em Nápoles. O interesse pelas teorias da natureza e do caos, e em particular pelos fractais que abalam a visão espacial da geometria tradicional, sempre acompanhou a sua investigação artística. Uma viagem cujos principais palcos são exposições individuais em muitas cidades italianas e estrangeiras, incluindo Nápoles, Savona, Sorrento, Roma, Chicago, Nice, Granada e em qualquer outro lugar, que foi aclamada pela crítica e pelo público.

Os protagonistas desta nova exposição na Frame Ars Artes são os habitantes das raias (Radiolaria MÜLLER, 1858), protozoários marinhos do período cambriano (570-505 milhões de anos atrás), que só podem ser observados ao microscópio. Representam um importante componente do plâncton pelágico e caracterizam-se por uma cápsula central perfurada, constituída por placas poligonais e um esqueleto constituído por uma ou mais conchas concêntricas dotadas de espinhos simétricos, conferindo a estes organismos uma estrutura particularmente elegante.

Os esqueletos de espécimes mortos, depositados no fundo do oceano, deram origem a espessas camadas de rochas sedimentares duras, compactas, siliciosas e policromáticas, denominadas radiolaritos, fundamentais para a datação relativa das rochas e para a história natural.

A exposição e o seu percurso cultural serão apresentados por Edoardo Alamaro, arquitecto, crítico e historiador de arte que contará a história das observações naturais em Nápoles, realizadas pelas grandes instituições da cidade, começando pela Estação Zoológica “Anton Dohrn” onde já em No século XIX houve estudos. O primeiro é sobre os radiais, que sempre apresentaram uma grande dificuldade por não poder descrevê-los segundo a geometria euclidiana, mas sim pela geometria fractal.”

Gianni d'Anna “A Arte e Ciência da Radiolaridade”

De quarta-feira, 13 a domingo, 17 de março de 2024

Visível das 16h00 às 19h00 ou mediante marcação

IN QUADRO ARS ARTES – Nápoles, Corso Vittorio Emanuele N. 525

Referências: 329 7005119 – 328 5823951

www.framearsartes.it – [email protected] – [email protected]

Assessoria de Imprensa: 3343224441