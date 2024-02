Fumaça preta por toda a área

Uma alta coluna de fumaça preta paira sobre a área milanesa Um incêndio ocorreu em uma empresa em Truccazzano. Nove equipas de bombeiros de outras províncias também intervieram no local e desde a tarde de quarta-feira, 28 de Fevereiro, estiveram empenhadas em controlar e extinguir as chamas que consumiram o barracão da Empresa de Transporte e Armazenagem de Materiais Plásticos. Eles não ficaram feridos ou embriagados.





Incêndio em Truccasano

Um violento incêndio deflagrou por volta das 16h30 no edifício da Arcadia, uma das muitas empresas da zona industrial do município da província de Milão, perto da estrada provincial “Rivoltana”. Alguns são quimicamente perigosos.

A causa do incêndio ainda não foi apurada: nesta altura descobriu-se que o telhado do edifício estava a arder. Trabalhos de reparação em impermeabilização. Desde as primeiras descobertas das equipes de resgate, nem os trabalhadores nem outras pessoas estiveram envolvidas no incêndio. No entanto, 118 ambulâncias e veículos médicos chegaram por precaução.





Operações de combate a incêndios num incêndio numa fábrica de plásticos em Trucassano

Chamas de uma empresa de plásticos

Nove equipas de bombeiros de Milão lutam para apagar o incêndio que rapidamente tomou conta do armazém e, sobretudo, para conter o fogo e evitar que se espalhe para os edifícios próximos. Um dessesEmpresa de armazenamento farmacêutico.

Os bombeiros de Monza e Bérgamo também vieram apoiar as equipas que intervieram no local. A polícia esteve no local. Houve um aumento nos danos causados ​​pelo fogo KM, filas de trânsitoO incêndio é causado por muitos curiosos que param e diminuem a velocidade do trânsito para tirar fotos.





Uma coluna de fumaça

Uma coluna de fumaça preta subiu por quilômetros do grande incêndio, mas de acordo com o relatório milanotudeAinda não está claro A nuvem é venenosa.

Técnicos de primeiros socorros da ARPA, agência regional de proteção ambiental, viajam para Trugazzano para verificar a toxicidade da poluição atmosférica que cobriu parte do horizonte de Milão, registrando os níveis de poluição do ar. “Torres Brancas” Aconteceu em janeiro.

