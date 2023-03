Ferrari: aqui está Purosangue, o primeiro quatro portas de Maranello – Testes e novidades

Ele é mais comprido, tem quatro portas, quatro bancos confortáveis ​​e ainda conta com porta-malas modular. É a Ferrari que você não esperaria, a Purosangue, que dirige como nenhuma outra Ferrari e que tem um conforto até então desconhecido para um carro esportivo Cavalo Empinado, graças à introdução da Suspensão Ativa, que é bastante única.

Medindo quase 5 metros de comprimento, pouco menos de 1,60 de altura e 2.028 mm de largura, o Purosangue é o primeiro quatro portas de quatro lugares da casa de Maranello e é movido pelo icônico motor V12 de 6.496 cc derivado do 812 Superfast. Motor capaz de liberar 725 cv a 7.750 rpm com torque máximo de 716 Nm a 6.250 rpm. O notável trabalho desenvolvido pelos engenheiros de Maranello garantiu que 80% desse torque já esteja disponível a partir de 2.100 rpm, garantindo sensações únicas de direção em todas as condições de uso.

O Purosangue é alto, mas também consegue manter as características típicas dos carros Cavalo Empinado de alto desempenho com o motor central localizado na frente acoplado a uma caixa de câmbio de dupla embreagem DCT de 8 velocidades na parte traseira. Tudo isso permite uma distribuição de peso ideal de 49% na frente e 51% na traseira. Um equilíbrio perfeito garante um desempenho de alto nível com um sprint de 0-100 km/h em apenas 3,3 segundos, 0-200 km/h em 10,6 segundos e uma velocidade máxima de mais de 310 km/h.

Pudemos provar todas essas qualidades durante um test drive internacional nas estradas montanhosas das Dolomitas de Brenta, em Trentino, incluindo Trento-Bondone, onde ocorre a mais antiga e mais longa prova de subida de carros e motocicletas. O que nos surpreendeu e surpreendeu foi a versatilidade do Purosangue que permite compartilhar a experiência de viajar em uma Ferrari, adaptando-se tanto ao asfalto quanto a estradas com neve e terra, e transmitindo segurança e conforto aos passageiros. Ela pode ser calma e aristocrática como Berlinetta e feroz e poderosa quando solicitada.

Apesar dos seus quase cinco metros de comprimento nas estradas sinuosas das montanhas de Trentino, mostra-se muito ágil graças aos seus quatro volantes independentes. Mas a solução mais inovadora foi a introdução de sistemas de suspensão ativa chamados Ferrari Active Suspension technology, um sistema que inclui quatro motores elétricos – um para cada suspensão – capazes de regular a transferência de carga e o rolamento nas curvas, bem como o contato entre as rodas e o chão. em altas frequências, para um desempenho e sensação de direção comparáveis ​​apenas aos oferecidos pelos carros esportivos Maranello. E ao longo da pista completamente coberta de neve, pudemos apreciar o trabalho realizado por essas suspensões, que garantem uma aderência excepcional. A habitabilidade também é ótima: pela primeira vez na história da Ferrari, existem quatro assentos reais e os bancos traseiros podem ser ajustados e reclinados de forma independente. Na configuração basculante, nascem no mesmo nível do porta-malas, o que aumenta a capacidade de carga. Todos os bancos são aquecidos eletronicamente e os bancos dianteiros também são massageados. Outra característica são as portas traseiras que abrem e fecham automaticamente ao contrário das portas dianteiras. Esta solução proporciona uma grande versatilidade de entrada e saída do veículo e permite também um aumento significativo de performance: as portas corta-vento, de facto, permitiram não alongar demasiado a distância entre eixos.

Por outro lado, o banco do motorista do Purosangue é inspirado no SF90 Stradale e encontra ego quase simétrico no lado do passageiro. Isso cria um envolvimento incomparável para o passageiro da frente, graças à tela de 10,2 polegadas que permite obter todas as informações úteis para participar da experiência de dirigir. Outra grande inovação no interior do carro é o som desenvolvido em colaboração com a Burmester com 21 alto-falantes incluindo um subwoofer com potência de 1420 watts. A principal característica do sistema é a barra de som que garante um som excepcional. Painel de instrumentos central com controle físico rotativo com display Display no meio para ajuste de temperatura e ventilação e ajuste de ajuste do assento Para reduzir o peso, a fibra de carbono foi amplamente utilizada e o teto ‘base’ também era deste material, mas também disponível em cristal sugestivo que muda de opacidade dependendo das condições de iluminação .

Existem também vários Sistemas de Assistência ao Motorista (ADAS) encontrados na Ferrari Purosangue, muitos dos quais foram desenvolvidos em colaboração com a Bosch. Em particular, entre outros, encontramos Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC), Frenagem Automática de Emergência (AEB), Farol Alto Automático (HBA / HBAM), Aviso de Saída de Faixa (LDW), Assistente de Faixa de Rodagem (LKA ), Detecção de ponto cego (BSD) e câmera de visão traseira (NSW). Finalmente, o HDC (Hill Descent Control) está disponível pela primeira vez em uma Ferrari, permitindo que você mantenha uma velocidade constante no visor do painel, mesmo em estradas íngremes ou com pouca aderência.

Em suma, o Ferrari Purosangue representa um novo capítulo na história do cavalo de corrida. Com seu design robusto, motor potente e ampla gama de tecnologias de ponta, o Purosangue está prestes a se tornar um dos carros mais icônicos do século XXI.