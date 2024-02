Federico Massaro e Simona fizeram uma grande manobra, Massimiliano Varese contra todos

o Boletim na noite de quarta-feira, 28 de fevereiro, para o Big Brother Eles pintam um quadro mais complexo do que muitos dos episódios anteriores. Isto pode ser devido à descoberta de vários massacres.

Mirco-Perla, Perla-Mirco, Mirco-Perla, Perla-Mirco: Vote na Atlântida. Significa algo que não existe. Os dois não se gostam e nunca mais vão voltar a ficar juntos e nenhum deles está interessado em fazê-lo. “Alfonso, você quer entrar no meu lugar? Devo ir embora?” Perla pergunta, explicando que não aguenta mais o anfitrião. Em suma, um momento de simpatia.

Beatrice Luzzi: Acho que Mo gosta. Ninguém mais a envolve na violenta polêmica que ocorreu nos últimos meses. Sua entrada na final a tornou incrivelmente humana aos olhos dos demais inquilinos. Finalmente ela pode encarar o Big Brother como espectadora.

Polêmica entre Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri: vote Mas eles não eram o casal de amigos mais lindo do mundo? Quando alguém se opõe à natureza um tanto patológica de seu relacionamento, os dois chamam todo mundo de louco e agora é a própria Anita quem fala sobre um relacionamento patológico por parte de Giuseppe. Consistência.

Simona Tagli: Vote na Operação Empatia. Mirko e Perla fizeram com que ela fizesse as cartas, coincidentemente (entendi, estou… entediado, entediado, entediado) apenas para envolvê-la e criar uma dinâmica mínima, já que o vulcanismo do personagem infelizmente desapareceu em alguns episódios. O momento do Tarô é o momento mais inesperado que pode existir com duplos sentidos triviais e injustificados. O único verdadeiro cigano que faz cartas e o destino depende das cartas é Cloris Brusca, lembremo-nos sempre disso.

Federico Massaro: Uma votação, mas qual ator?. Tem quem diga que ele está agindo, mas acho que ele está fingindo, e isso é muito ruim. Ele está jogando bem as cartas, porque entende uma coisa: depois que o reality show acabar, não haverá mais espaço para ele na televisão italiana. Ele narra as tragédias de sua família de forma tão autoritária que, em comparação com Barzemolo de Gardaland, parece mais um personagem real do que um fantoche. Mas levante-se, vamos.

Giampiero Mugeni: Voto em mais Mugeni para todos. “Federico, boa sorte no seu trabalho. 'Mesmo que eu não saiba que trabalho você faz': com esta frase ele interpretou o pensamento de todos os italianos. Reproduzido.”

Grécia Colmenares: voto em Leona. Ele ainda não entende nada do que está dizendo, mas ri, e ri, e brinca, e brinca, eventualmente dizendo coisas. Claro, seria mais eficaz se ele falasse numa língua que pelo menos alguém pudesse entender, mas isso não importa. “Yo soy una leona”: ele sempre diz isso e é uma das poucas coisas que podemos compartilhar. Ele vai chegar à final e merece.

Massimiliano Varese: Vote de vez em quando. A discussão das nomeações dos “jovens” membros da Câmara dos Representantes não faz muito sentido, mas o facto de enfatizar que os concorrentes de idade abaixo da média devem permanecer educados e não devem olhar para o Big Brother como a sua única oportunidade de sucesso na vida. Pela primeira vez, dizer algo é aceitável. Depois ele passa a falar sobre as indicações e o fato de estar irritado porque os jovens o indicaram para o que é um jogo. Resumindo, um tiro no aro e outro no cano. Floco.