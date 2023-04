Espetáculo para celebrar o Saloon del Mobile

Milão, 23 de abril de 2023 – Uma noite de arte e música para Comemore a 61ª edição do Salão do Móvel com desempenho Tanany e Francesca Michelin Em Alderaan no Museu de Ciência e Tecnologia.

Este ano, pelo terceiro ano consecutivo, Federlegno arredo vventi confiou à LaTarma Entertainment, em associação com a Live Nation. Luz foi o foco do evento E o fio condutor que unia a performance musical, o sítio e o teatro, com jogos particulares de luz e instalações luminosas que tornavam as salas do Museu mais espetaculares, imergindo a atmosfera renascentista do lugar no mundo contemporâneo.

No primeiro mosteiro, os participantes puderam mergulhar nainstalação de luzes reflexivas em espelhos; enquanto o segundo com Um caminho de luzes LED fala de mais pop e soul Apresente o público à área de visualização.

Após as saudações de Maria Boro, Presidente da Galeria do Mobiliário e Presidente da Federlegno arredo Claudio Feltrin, os eventos aconteceram Exclusivos para Francesca Michelin, em primeiro lugar, e Tanani, em seguida. artistas capazes Falam e falam das novas gerações. Uma direcção artística precisa, confirmando o percurso em constante evolução de uma feira de mobiliário que conjuga tradição e contemporaneidade. No palco modular de vários níveis enquadrado entre árvores e história, com elementos luminosos verticais que criaram um show de luzes moderno e dinâmico, aprimorando a geometria do palco e a geometria do local, proposto por Tananay e Francesca Michelinou dois especiais, Cheio de surpresas e novos momentos.

show musical

Francesca Michelin ele se recuperou dez anos de carreira, Ele pede em casamento sua banda Occhi Grandi Grandi, Vulcano, Cheyenne e I Don’t Live by the Sea e fechamos o set com uma versão para piano e voz de What’s Not There Yet, extraída de seu último álbum inédito para Cani Sciolti. Francesca também deu uma prévia de “Disco Dance”, a nova música de Giannamara feat. Francesca Michielin, que será lançado em 28 de abril.

Tanani trouxe ao palco Tango, peça apresentada no Festival de Sanremo e certificação dupla de platina; Juntos Esagerata e Abissale, sexo casual e a maldita criança, alternando momentos eletrônicos com outros mais vocais e intimistas.

Juntos, antes de Francesca ceder o palco para Tananay, eles O público ficou surpreso com um dueto inesperado Nas notas de Francesco Di Gregory o braço do futebol do ano 68. A noite foi ainda enriquecida por um espectáculo de DJ antes e depois do espectáculo apresentado por Alexandre Rea, completando o percurso artístico e musical