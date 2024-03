Erros comuns que estragam sobremesas na airfryer: para você não errar de novo

Ao cozinhar sobremesas na frigideira, você pode obter o mesmo resultado que cozinhar no forno, mas tome cuidado para não cometer esses erros.

Desde a sua chegada ao mercado, A airfryer se tornou uma solução alternativa muito prática ao forno. Na verdade, este aparelho permite cozinhar diversos pratos de forma saudável, com resultados impecáveis ​​mesmo sem adição de gordura, além de reduzir o custo da conta. A airfryer também permite cozinhar deliciosos bolos e biscoitos, bastando seguir alguns procedimentos com atenção para evitar surpresas desagradáveis.

Projetado pelos holandeses Fred van der Weij Como alternativa à fritura de batatas fritas, a fritadeira tem sido apreciada por milhões de consumidores em todo o mundo, que aos poucos a substituíram pelo clássico forno para cozinhar qualquer tipo de alimento. No entanto, estes dois aparelhos têm funções completamente diferentes em termos de temperaturas e tempos de cozedura.

Além de carne, legumes, peixe, fritadeira É amplamente utilizado para cozinhar bolos e biscoitos. A maioria dos modelos também possui um botão com função específica para cozinhar doces, permitindo que o aparelho atinja a temperatura ideal para um cozimento uniforme. Neste artigo exploramos alguns truques simples que nos permitem evitar os erros mais comuns ao cozinhar sobremesas numa fritadeira ao ar.

Faça sobremesas com esses truques da fritadeira

Para cozinhar bolos e biscoitos é necessário selecionar imediatamente a função predefinida pela máquina, mas poucos sabem que este é um dos erros mais comuns, pois desta forma o resultado pode ser um bolo de boa qualidade que se cozinha por fora mas cru ou úmido por dentro. Portanto é melhor escolherConfiguração manual de tempo e temperaturaIsso também acontece com fornos.

A escolha do modelo certo não deve ser subestimada. Embora as assadeiras de silicone sejam populares para uso no forno, recentemente elas também foram disponibilizadas no mercado para fritadeiras de ar comprimido, mas parece que esta não é a opção ideal, pois este material não é um bom condutor de calor. Para assar bolos e biscoitos é É melhor escolher aço ou alumínioque distribuirá o calor em cada área.

Outro fator que influencia a obtenção de um bom resultado final na confecção de sobremesas é também…Altura interna entre cesto e panela. Não se esqueça de avaliar também o espaço ocupado pelas sobremesas fermentadas e produtos de panificação durante o cozimento. Para evitar ficar sem espaço em seu conteúdo, tente fazer isso Reduza um pouco as doses indicadas na receitaIsto evita que o bolo grude nas paredes do cesto.

Sempre use Papel manteiga Para uniformizar a cozedura e facilitar a limpeza do aparelho. Nos primeiros estágios do cozimento, Não exceda 160 graus e atinja um máximo de 180 graus depois Experimente um palito E só para dar um acabamento dourado à sobremesa. Por fim, lembre-se também que eu… Os tempos de cozimento são muito mais rápidos que os tempos de forno: A massa quebrada para tortas e biscoitos cozinha facilmente em 13 minutos, enquanto o pão de ló demora cerca de 20/25 minutos.