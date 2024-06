“Eram 6 deles. Eles me bateram porque eu defendi minha família.”

Roubo, espancamento e sequestro em casa. Foi um pesadelo para Roberto Baggio e sua família. Cerca de 40 minutos de terror enquanto o ex-herói e seus entes queridos ficam à mercê de uma gangue de ladrões armados. “Eu tinha acabado de começar o primeiro tempo da partida. De repente me vi diante dessas pessoas mascaradas, pensei que eram apenas dois, então os confrontei.” É o que diz o herói, com uma fita transparente na cabeça para cobrir os pontos, após o brutal assalto que sofreu na noite de quinta-feira (20 de junho) em sua casa com sua família, em sua villa em Altavilla Vicentina (Vicenza), enquanto assistiam à partida entre Itália e Espanha na Euro 2024. .

A história de Roberto Baggio após o roubo

“Tentei acertá-los para defender minha mulher e meus filhos, mas depois chegaram os outros: primeiro outros dois, depois um quinto”, acrescenta o ex-campeão da Fiorentina, Juventus, Milan, Inter, Bologna, Brescia e seleção nacional. Também vi que tinha outra pessoa lá fora, então me pararam e me bateram, e acabei no chão. “Em circunstâncias semelhantes tudo pode acontecer e felizmente a violência a que fomos expostos apenas gerou alguns pontos, hematomas e muito medo”, continua o herói, em declarações ao Repubblica, sem esconder o seu espanto com os métodos: “O ataque foi muito rápido, vai funcionar.” Agora, no aprimoramento dos sistemas de detecção em todo o oceano.”

Diego Fabi, irmão da esposa de Robbie Baggio, Andrina, também chegou à Altavilla Vicentina. “Conversamos em termos gerais, mas minha irmã não quis se lembrar de toda a dinâmica, porque ainda estava muito chateada”, disse ela no final da visita. “Estavam todos assistindo ao jogo juntos e infelizmente minha mãe estava. ali também.” Eles não conseguiam entender a fonte de sua renda. “O que é certo é que eles o atingiram com força.”

A gangue armada invadiu Villa Baggio

Por volta das 22h de quinta-feira, uma gangue de pelo menos seis pessoas, todas armadas, invadiu a vila em Altavilla Vicentina. Baggio inicialmente tentou atacar um criminoso e foi atingido na testa pela coronha de uma arma de fogo. Machucá-lo. Em seguida, ele foi trancado em um dos cômodos da casa na presença de seus familiares. Os ladrões roubaram tudo: dinheiro, relógios e joias. Só quando escaparam é que Divino Codino arrombou a porta e ligou para o 112. As imagens das câmaras de vigilância poderão contribuir para as investigações já iniciadas. Baggio foi então levado ao pronto-socorro de Arzignano: foram necessários alguns pontos na cabeça. “Só” com muito medo por seus entes queridos. A quantidade de saques dos ladrões ainda não foi determinada, mas será enorme.

“Em primeiro lugar, minha família e eu gostaríamos de agradecer a todos pelo grande amor que recebemos. Estas são as primeiras declarações feitas ontem por Roberto Baggio à agência de notícias ANSA, por meio de seu gestor histórico, Vittorio Petroni. “Em circunstâncias semelhantes – acrescentou Baggio – tudo pode acontecer e, felizmente, a violência que sofri só resultou em alguns pontos, hematomas e muito medo. Agora só falta superar o medo”.

Baggio mora no campo e tem uma fazenda

Após se aposentar do futebol há vinte anos, em 2004, Baggio iniciou uma nova fase em sua vida. Vive no campo, numa zona isolada, com a esposa Andreina, com quem é casado desde muito jovem, e os três filhos Mattia, Valentina e Leonardo, sempre longe dos holofotes. Em Altavilla Vicentina dedica-se apaixonadamente à sua quinta. Ele continua sendo um dos jogadores de futebol mais queridos da história do futebol italiano e um dos poucos heróis do esporte que ainda hoje são conhecidos e reconhecidos em qualquer canto do mundo.