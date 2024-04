Enquanto a Itália permanece paralisada, os outros porcos lideram agora a Europa

Era uma vez os porcos, um acrónimo cunhado por alguns economistas para se referir aos países do sul da Europa que, em 2010, pareciam estar a um passo do colapso financeiro: aumento da dívida pública, estagnação do crescimento e aceleração do desemprego. O grupo incluiu Portugal, Itália, Grécia e Espanha. Quase quinze anos depois, o cenário mudou, mas não para todos: o cenário final Previsão Os relatórios económicos emitidos pela Comissão da União Europeia confirmam que Madrid, Atenas e Lisboa lideram hoje o crescimento da zona euro. No entanto, o norte do continente está a sofrer, com a Alemanha e os Países Baixos a registarem taxas próximas de zero. Enquanto a Itália permanece no meio do caminho.

Em 2023, o PIB do nosso país cresceu 0,6%, um valor ligeiramente superior à média da Zona Euro (0,5%). Segundo as estimativas de inverno de Bruxelas, 2024 não será muito melhor: o crescimento da nossa economia deverá atingir 0,7%, um pouco abaixo da média da zona euro e mais contido do que a própria Comissão previu no outono (o mesmo se aplica aos restantes países). para a área do euro). O que falta à Itália, segundo os executivos da UE, é o impulso ao investimento feito pelo programa Pnrr. No entanto, Bruxelas manifesta otimismo: as despesas em projetos do plano de recuperação deverão melhorar entre agora e o próximo ano, apoiando o crescimento do PIB de 1,2% em 2025.

Neste momento, Espanha é o país que mais aproveita os investimentos da UE para a recuperação: em 2023, a sua economia cresceu 2,5%, melhor do que Bruxelas esperava anteriormente e cinco vezes a média da zona euro. Este ano, o PIB de Espanha deverá aumentar 1,7% e, em seguida, aumentar novamente 2% em 2025.

A Grécia e Portugal também parecem ter beneficiado do impulso dos seus programas de crescimento: ambos terminaram 2023 com um crescimento superior a 2%, e espera-se que o bom desempenho continue este ano e em 2025, especialmente para Atenas. O governo grego planeia aproveitar o momento oportuno para reduzir ainda mais a sua dívida pública ao longo do período de três anos, deixando a camisa preta do país europeu mais endividado para a Itália.

O optimismo de Atenas contrasta com o pessimismo prevalecente na Alemanha, que há muito tempo é a força motriz do continente. O ministro da Economia alemão, Robert Habeck, admitiu que a economia do seu país tem um desempenho “muito mau”: 2023 terminou com uma recessão de 0,3% e 2024 não será muito melhor. Bruxelas espera um crescimento fraco de 0,3%. Berlim teme que a taxa de crescimento atinja apenas 0,2%, enquanto até recentemente contava com uma recuperação mais sustentável.

A Alemanha pode tornar-se o novo doente da Europa: os especialistas dizem que as dificuldades da Alemanha não são temporárias, mas sim estruturais. A crise energética, especialmente num país que até recentemente dependia fortemente do gás russo, enfraqueceu a competitividade das empresas, que se queixam de pagar impostos mais elevados do que os seus concorrentes internacionais, bem como aumentou os encargos regulamentares e burocráticos. O impasse em Berlim não é uma boa notícia para a Itália, cuja economia depende em grande parte do desempenho da indústria alemã.