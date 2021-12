“Em janeiro eu pego 200 mil infecções por dia”

“Eu esperava que fossem 100 mil casos em janeiro. São em dezembro. Nesse ritmo, serão 200 mil, 300 mil com a variante Omigron em janeiro …”. Walter Ricciardi, assessor do ministro da Saúde, Roberto Speranza, em Onda, se revela sobre o aumento das infecções de bócio associadas à variante Omigran. “A variante delta substituiu as cartas na mesa e Omigron interrompeu tudo. A taxa de crescimento dos casos é algo que nunca vimos antes. A cada dia e meio, o número de infecções dobra. Eles são propensos a infecções, “disse Ricciardi. “Claro que a intensidade médica é baixa. Mas os hospitais estão superlotados com milhares de pessoas”, acrescenta.

O governo está começando a mudar as regras de isolamento, garantindo maior liberdade para quem foi vacinado com a 3 dose ou recebeu a segunda dose menos de 4 meses depois. “A política geral é não bloquear o país. Aqueles que recebem a maior proteção da terceira dose têm maior probabilidade de não ficarem completamente isolados após ter uma interação positiva. Ricciardi explica as diretrizes do CTS discutidas pela Sala de Controle e Conselho de Ministros . As escolas serão abertas em janeiro? “Acho que as escolas deveriam estar sempre abertas. É uma doença contagiosa, se espalha até à distância. O ar deve ser espalhado, as salas devem ser bem ventiladas”, diz. No trabalho, é desejável o uso generalizado do trabalho inteligente, que é considerado a “ferramenta normal de trabalho do momento”.