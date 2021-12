Porto-Benfica, um dos mais recentes paradigmas domina os resultados – CorriereQuotidiano.it

Porto x Benfica, a sua previsão para o grande jogo do campeonato português

Porto-Benfica, números de dois navios de guerra



eu Dragão Ainda invicto, com 13 vitórias e 2 empates em 15 jogos, os “Eagles” estão 4 pontos a menos que isso Porto, Marcou exatamente uma semana Benfica Com uma teia 3-0 Dentro Taça de portugues. Rescisão recente do contrato George jesus, Foi demitido do cargo Treinador do benfica, Como é mais do que um fator desconhecido Odamenti E os jogadores de equipe podem enfrentar uma grande competição. A verdade é que esta é uma comparação entre navios de guerra reais, o porto formou uma linha Para Drago (7 vitórias em 7) O Benfica tem 7 vitórias e um empate.

Curiosidade, em 5 anteriores anteriores Os resultados sempre saíam Multicol 2-3. No caso, a opção não parece ruim A 1,70 em 1X + 3,5.