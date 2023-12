Ele apaga 115 velas e revela o segredo da longevidade: coma esta comida todos os dias

115 anos sem perceber: O segredo de uma mulher que acaba de atingir esse marco incrível está na comida que ela ingere todos os dias.

Esta é uma notícia que, numa época em que é acima de tudo – se não exclusivamente – importante viver muito, está a causar grande alvoroço. Mas a “receita” para uma vida tão longa está gerando mais agitação. Obviamente, isso não reside em tratamentos muito complexos (e milionários), mas sim em uma alimentação muito simples.

E a crença de que alguém está investindo uma fortuna para parar a máquina do tempo. É o caso do bilionário americano Brian Johnson, de 45 anos, que gasta US$ 2 milhões todos os anos em um projeto de biohacking na tentativa de devolvê-lo à idade biológica de 18 anos. Para realizar seu sonho de se tornar o novo Peter Pan, ele passa todos os dias por uma rotina muito elaborada que consiste em transfusões de sangue, centenas de comprimidos (supostamente 111 por dia), dieta e preparo físico.

O segredo da mulher que completou recentemente 115 anos

Quem sabe se o mesquinho americano que quer viver para sempre conseguirá empatar com o passar dos anos Helena Pereira dos Santos, uma brasileira vivaz que recentemente atingiu 115 lúmens. Originária de uma fazenda no povoado de Nova Itarana, onde nasceu em 1908, durante sua longa vida presenciou acontecimentos que, para nós, estão no máximo nos livros didáticos, como as duas guerras mundiais.

A mulher comemorou recentemente seu aniversário com o resto da família. Dos seis filhos que teve com o marido (que também morreu aos cem anos em 2004), apenas um ainda está vivo. Por outro lado, Helena está rodeada carinhosamente de 10 netos e 15 bisnetos. Na vida ele diz Depois de tomar apenas um medicamento:Comprimidos para hipertensão.

Mas o segredo da longevidade do brasileiro de 115 anos é outro segredo. Ela mesma revela: “Minha dieta é muito rica em feijão.”. Resumindo, os anjos não são os únicos que comem esses alimentos. “É igualmente importante – acrescenta Helena – Durma bem, faça exercícios e tenha bom humor. “Senti muita felicidade na minha vida e é importante sempre me sentir bem.”

É preciso dizer também que apesar das doenças que podemos dizer serem fisiológicas na sua idade, Helena continua ativa. Ele revela que vai às compras com as netas e sempre anda a pé. “Em geral, gosto de caminhar““, explica a mulher. E não acaba aqui. Sim, porque é tão incrível quanto a bisavó brasileira pode parecer a cada ano Cobre mais de 200 quilômetros a pé O que a separa da Reserva Nacional de Aparecida.

O que mais direi? Helena não é a pessoa mais velha do mundo, mas é próxima de Maria Branyas Moreira, a espanhola que detém atualmente o recorde mundial de longevidade, tendo completado 116 anos no dia 4 de março.