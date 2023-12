“Do respeito pelas liberdades ao equilíbrio entre poderes”- Corriere.it

Sofra como fio condutor, farol que ilumina as crises do nosso tempo, nunca perca de vista o caminho da esperança. discurso que Sérgio MattarellaA. aos cargos superiores da República Um apelo à cautela e à responsabilidade , dirigido a qualquer pessoa que tenha voz e papel para influenciar a vida dos italianos, para defender a democracia e os valores que lhe estão subjacentes dos perigos destes tempos dramáticos. Primeiro apertando a mão dos “Quirinalistas” e depois, sob os afrescos do Salão dos Cuirassiers, cumprimentando os mais altos dignitários do estado.

Georgia Maloney está ausente devido à gripe Até o presidente da Câmara, Lorenzo Fontana, está preso em casa. A cerimônia abre Ignácio La Russa, que sublinha a “estima e admiração” pessoal por Mattarella e “o respeito que todas as instituições e todos os italianos demonstram por ele e pelo papel que ele desempenha habilmente”. As palavras surgem após os últimos dias de declarações sobre a reforma constitucional que, para La Russa, “poderia reduzir o uso continuado” dos poderes do Quirinal, que não estavam originalmente previstos na Carta.

O presidente voa alto, Não se concentra em questões da agenda política, protegendo Cole de conflitos interpartidários, Ele fica longe de polêmica e de todas as construções possíveis que possam produzir interpretações tendenciosas. Mas, nas últimas linhas, destila os comentários da leitura de esquerda como um alerta ao governo: “As instituições democráticas, o equilíbrio entre os poderes, o papel fundamental do Parlamento deriva do respeito pela liberdade de cada indivíduo…” . Mas isto é apenas um caso atípico, que surge no final de uma longa jornada de grandes mudanças que estão a abalar o mundo. Pós-pandemia, a invasão “inaceitável” da Ucrânia“Bestial Ataque terrorista do Hamas contra Israel» e a reação militar, que A Gaza “número inaceitável de vítimas civis”. Então, o desastre criado pelas alterações climáticas e pela crise geopolítica “põe em perigo a ordem mundial anterior”. READ SS Annunciada: camisa CR7 para crianças e crianças com câncer pediátrico

Encontramo-nos num “ponto de viragem na história” que nos obriga a pensar nas possibilidades e nos riscos‘Inteligência artificial. Uma revolução tecnológica “mais profunda, mais rápida e mais global do que a indústria” dominada por algumas grandes multinacionais e oligarcas como Elon Musk (não nomeado pelo presidente) poderia roubar dados e minar a democracia. Mattarella adverte que “este fenómeno deve ser regulado com urgência”, citando Orwell, que afirma que tais mudanças de época podem minar a liberdade: “Nada pode ser dado como certo. Paz primeiro. Mas a democracia, os seus valores subjacentes. A começar pela ideia de liberdade.” Por fim, um apelo à política porque “todos somos chamados a fazer a nossa parte”.