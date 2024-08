Dirigindo por Portugal em Portimão

A segunda metade do Campeonato de Superbike começa com a ronda portuguesa em Portimão: todos os olhos estão agora voltados para Toprak Razgatlioglu, que chegou à sétima etapa do Mundial de SBK.

Um fim de semana de pôr-do-sol inédito será realizado em Portimão: devido às altas temperaturas da Península Ibérica, foi decidido adiantar todas as sessões em duas horas, aproveitando as espectaculares corridas ao pôr-do-sol. Sem dúvida, todos os olhos estão voltados para Toprak Razgatlioglu: Turk, de fato, acaba de fazer três hat-tricks em Misano, Donington e Most e lidera o campeonato com 303 pontos (em comparação com os 239 de Nikolo Puleka). No ano passado, Tobrak subiu ao pódio nas três corridas, mas foi Álvaro Bautista quem conquistou as vitórias. O espanhol conseguirá se replicar neste conturbado 2024?

Em 1988 e 1993, o Mundial de SBK já foi em Portugal, mas parou no Estoril. Tivemos que esperar até 2008 para ver algo novo no calendário Circuito Internacional do AlgarveNo belo Algarve, com vista para o Oceano Atlântico. A pista tem 4.592 km de extensão e possui 15 curvas, sendo 9 à direita e 6 à esquerda.

Esses recordes são compartilhados por Jonathan Rea e Tobrak Raskatliolgu: o norte-irlandês conquistou a pole position em 2022. 1’39,610Turquia estabeleceu o recorde da corrida no ano passado 1’39,826 Na corrida do Super Bowl.

encontrar Uma montanha-russa deAutódromo Internacional ao Algarve Desligado Portimão, Pirelli optou efectivamente por introduzir umNão publicado D0661 Solução de crescimento traseiro em composto SC0 macio com especificaçãoRepresenta uma evolução em termos de resistência do padrão SC0 e foi projetado com o objetivo de manter um desempenho consistente devido à maior resistência ao desgaste.

Em vez disso, vejamos algumas estatísticas de interesse relacionadas com Portimão:

100: Estes são os pódios alcançados por Álvaro Bautista Se ele tirar pelo menos umas férias neste fim de semana. Ele é precedido nesta classificação por Rea, Korcer, Raskatlioglu, Haga, Sykes e Fogarty.

10: Toprak Raskatlioglu está em uma seqüência de 10 vitórias consecutivas Álvaro Bautista (2019, 2023) e Jonathan Rea (2019) estão a uma vitória do feito.

25: Palcos de Jonathan Rea em Portimão, uma conquista. Ele terminou fora dos 3 primeiros apenas dez vezes em 35 corridas.

13: Sim, vence sempre na Irlanda do Norte e sempre no Superbike em Portimão

6: Estas são as pole positions de Johnny Alagarkoil, mais uma conquista!

1: Talvez seja um vínculo afetivo com Portimão, o vínculo da Ria, o seu Primeira corrida de superbike Esteve na pista portuguesa em 2008!

Aqui estão eles abaixo estilo italiano Rodada Portuguesa:

Sexta-feira, 9 de agosto

14h15 | Treinamento Gratuito 1

19h00 | Treinamento Gratuito 2

Sábado, 10 de agosto

15h45 Superbol

19h00 | Corrida 1 Portimão

Domingo 11 de agosto