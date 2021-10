Daniel Lyon, o jogador de futebol que morreu de câncer aos 28 anos. Ele tocou com Reggina e Catanzaro- Corriere.it

A batalha com o goleiro malvado de Caserta já dura desde 2014: após a primeira operação ele voltou a jogar em 2015, mas em 2017 teve que parar.

luto de futebol Daniel Lyon morre aos 28 anos Ex-goleira, entre outros, Regina e Catanzaro. Nascido em Piemonte Matese, na província de Caserta, Leão se rendeu após uma longa batalha contra Tumor cerebral. O péssimo diagnóstico veio em 2014, quando o menino vestia uma camisa Reggina com um Lega Pro. Tudo começou com uma forte dor de cabeça que nunca foi embora. A partir daí, testes e diagnóstico: tumor cerebral frontal direito. Leone foi operado no Ospedali Riuniti em Reggio Calabria e a partir de outubro de 2014 passou por vários tratamentos em Milão, Em seguida, ele voltou a treinar em janeiro de 2015.