Creme dental para cada necessidade: como escolher de acordo com suas necessidades bucais

Escolher o melhor creme dental traz grandes benefícios no cuidado com a cavidade oral e seu bem-estar, pois facilita a saúde bucal.

todo mundo tem um estrutura dentária diferente, Certos itens, como certos problemas ou deficiências, precisam de atenção e também há aqueles que apresentam doenças reais que precisam ser abordadas.

pasta de dentes Não apenas para hálito fresco Mas também é importante para outra coisa, evitando a formação de placa ao invés de eliminar germes e bactérias.

Como escolher o melhor creme dental para os dentes

Existem diferentes tipos de creme dental e Escolher o melhor é essencial Pela saúde dos seus dentes. Existem muitos produtos no mercado e encontrar o melhor pode ser um verdadeiro desafio. Há quem queira clarear os dentes, quem queira evitar manchas e quem sofra de problemas de placa, sensibilidade e irritação gengival. É importante entender se existe uma característica específica ou se você só precisa de creme dental para escovar os dentes.

A pasta de dente deve ser usada com moderação, Pequena quantidade em uma escova de dentes. A limpeza deve ser feita todos os dias e três vezes após as refeições principais e pela manhã antes do café da manhã, assim que você se levantar. Além do uso de creme dental, ainda é necessário combinar o fio dental com o enxaguante bucal.

Entre os produtos comumente usados Colgate Que apresenta diferentes variantes como regular, clareador e um gel para diferentes necessidades específicas com produtos fluoretados que são ideais para prevenir a placa bacteriana dos dentes e também para aqueles com manchas. água fresca É uma marca igualmente popular que permite especificamente reconstruir o esmalte dentário, com fórmulas também otimizadas para as necessidades de quem cuida dos dentes. Capitão Macarrão É uma marca histórica de 1905, muito pastosa e à base de zinco, com uma fórmula especial e exclusiva. AZ Faz parte do grupo italiano Dentalcare, e existem muitos produtos respiráveis ​​perfeitos com até 32 produtos diferentes para escolher, portanto, projetados para tudo, da proteção ao cuidado. Ilimex Hoje está entre os cremes dentais mais usados, muito indicado para placa, irritação gengival e hipersensibilidade.

Você pode escolher o que mais gosta se não houver necessidades específicas, caso contrário, é É necessário ler as especificações E também os elementos que compõem o produto, por exemplo, certos ingredientes.