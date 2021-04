Covid and Allergy, How to Distingu Symptoms in Pollen Season – Corriere.it

As temperaturas moderadas nos últimos dias e a floração de muitas plantas, como todos os anos, aumentaram Concentração de grãos de pólen no ar, A meu favor Perturbações típicas de alergia de primavera. A chuva das últimas horas alivia apenas parcialmente o processo já iniciado. Qualquer pessoa que tenha alergia sabe: o pólen que se espalha pode causar uma variedade de irritações nos olhos Conjuntivite, olhos vermelhos, pálpebras inchadas, lágrimas nos olhos, congestão nasal, espirros, tosse persistente, coceira no nariz, olhos e boca. Se no passado esses sintomas não causavam ansiedade especial, mas apenas desconforto (e a necessidade) de tratamento com anti-histamínicos e cortisona, em meio a uma pandemia as coisas mudariam porque os sintomas de alergia, pelo menos na superfície, são semelhantes aos de SARS-CoV-2. Mas como você sabe se está na presença de uma doença ou de outra?

Alergias: espirros, sem febre Para aqueles que sofrem com esses problemas anualmente As coisas são muito simples Porque identifica facilmente as doenças habituais da época depois de já ter experimentado. Aqueles que sabem que têm alergia ao pólen e no momento acusam tosse e resfriado devem iniciar o tratamento prescrito por um alergista à base de anti-histamínicos e corticosteróides inalados que reduzem os sintomas naturalmente. Se os distúrbios não diminuírem após 4-5 dias, você pode assumir que tem Covid-19 Com forma leve, se sem febre já passou Giorgio Walter CanonicaProfessor de Medicina Respiratória e Alergia na Universidade Humanitas. ele é A febre é o principal fator de diferenciação. O especialista em alergia ressaltou que febre com suspeita de infecção pelo Coronavírus é aquela que não aparece nas manifestações alérgicas. Além disso Rinite alérgica Deve ser facilmente diferenciado do vírus porque é um hábito Espirros vazios (Ou seja, em rajadas), O nariz escorre muito (este é um sintoma não muito comum no Codiv 19). No entanto, mesmo aqueles que apresentam alergias evidentes e mostram esses sintomas após contato próximo com um caso positivo de Covid-19 devem estar alertas e possivelmente fazer um esfregaço para dissipar quaisquer dúvidas.





Utilidade das máscaras As alergias respiratórias são comuns no mundo e na Europa. Cerca de 1 em cada 4 pessoas sofrem com isso e só na Itália 20 milhões de pessoas são afetadas por formas mais ou menos graves. Quem sofre de alergia, para evitar o máximo possível o contato com o alérgeno, deve ficar em casa. Usar Máscaras Pode ajudar porque evita que os alérgenos, que são muito maiores do que os vírus, atinjam as vias respiratórias.