Conselhos alimentares que parecem saudáveis ​​e podem ser prejudiciais

Às vezes, conselhos alimentares aparentemente saudáveis ​​podem ser prejudiciais: vamos descobrir o que é.

Freqüentemente e com prazer umConfiar nas dietas faça você mesmo faz mais mal do que bem. Decidir perder peso e talvez confiar em velhos ditados como “zero carboidratos completamente”, “zero gordura completamente” ou “apenas comer vegetais” não é a resposta.

Quando você decide fazer uma dieta, o primeiro passo é definitivamente confiar em mãos experientes. especialista em nutrição Na verdade, pode nos orientar na escolha de uma dieta mais adequada às nossas necessidades, garantindo que o corpo possa fornecer tudo o que precisa.

Isso significa que antes de iniciar uma dieta, mesmo que pareça saudável e balanceada, é sempre melhor Peça o conselho de um médico. No entanto, muitos confiam em dicas que podem parecer superficiais, mas têm maior probabilidade de serem prejudiciais. Vamos descobrir o que é.

Aqui estão as dicas nutricionais que podem ser prejudiciais

Quando decidimos fazer dieta, a primeira coisa que vem à mente é Livre-se da gordura. uma Aconselhamento nutricional que pode parecer saudável, mas pode ser prejudicial. Vamos descobrir o porquê.

Claro, todo mundo sempre nos disse que as gorduras são ruins. E é aí que estamos. Mas o importante é saber distinguir entre os diferentes tipos de gorduras. Na verdade existe Gorduras saturadas e insaturadas e conhecer as diferenças é essencial.

O primeiro, ou saturado, é aquele que devemos evitar e o motivo é logo contado. Esse tipo de A gordura aumenta os níveis de colesterol prejudicial no sangue, Esta é a coisa ruim que está por trás da maioria Doença cardiovascular.

Isso acontece porque as gorduras saturadas são difíceis de metabolizar e se acumular no sangue, levando a um aumento do colesterol. As gorduras saturadas podem ser de origem vegetal, mas em menor grau, pensamos em óleo de coco ou de palma, mas acima de tudo origem animal. É encontrado em muitos alimentos, incluindo manteiga, creme, banha, salsichas, carnes curadas, carnes vermelhas, queijos gordurosos, etc.

o A quantidade máxima recomendada desse tipo de gordura é de 10%, por isso é recomendável consumir menos.

Agora vamos descobrir o arquivo gorduras não saturadas, A chamada bondade que se divide em monowinsatory, O mais famoso deles é o azeite, que se encontra no azeite de oliva polissaturado, Que inclui ácidos graxos essenciais, como ômega-3 e ômega-6, que encontramos em sementes oleaginosas como linho, gergelim, chia e girassol, mas também em frutas secas, como amêndoas, nozes, cajus, pistache, etc. , em óleos vegetais como azeite ou óleo de semente e, finalmente, em anchova e salmão.

Entre outras coisas, as gorduras insaturadas ajudam o corpo a sintetizar vitaminas, o que significa que cortar completamente as gorduras de uma dieta não nos fará tomar nem mesmo um multivitamínico completo, por exemplo, quando consumimos frutas ou vegetais.

Nesse ínterim, o primeiro passo é substituir as gorduras saturadas pelas insaturadas, tanto quanto possível, assim vamos baixar o nosso colesterol e, em vez disso, aumentar o bom, que é o HDL, que é sempre bom. Coma gorduras insaturadas nas quantidades recomendadas.

De acordo com a Sociedade Italiana de Nutrição Humana, a quantidade de gordura a ser consumida corresponde a 20-35% do total de calorias diárias.

Eliminá-lo não é a solução correta e não beneficia o corpo. Abusá-los ao mesmo tempo leva a um desequilíbrio Obesidade, bem como exposição a muitas doenças cardiovasculares e outras.