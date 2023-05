Confrontos no Kosovo, 14 soldados italianos ficaram feridos: 3 graves, mas não fatais

Nossos compatriotas teriam sofrido queimaduras e fraturas. Um total de 34 soldados da KFOR, a força de paz da OTAN presente na área, ficaram feridos durante confrontos com manifestantes sérvios em Zvecan, a poucos quilômetros de Pristina. Meloni fala de um “ataque inaceitável e irresponsável”. Tajani e Crocito expressam solidariedade e proximidade Seu navegador não suporta HTML5

As tensões estão aumentando cada vez mais no norte do Kosovo. Dezenas de sérvios entraram em confronto com soldados da KFOR, a força de manutenção da paz da OTAN, enquanto tentavam tomar o controle dos escritórios municipais onde prefeitos de etnia albanesa tomaram posse na semana passada, com a ajuda da autoridade. 34 (não 41 como inicialmente indicado) soldados da KFOR ficaram feridos, incluindo 14 italianos. Três de nossos compatriotas estão graves, mas não correm risco de vida: teriam sofrido queimaduras e fraturas. Outros soldados italianos, todos pertencentes ao 9º Regimento Alpino de L’Aquila, foram atingidos por coquetéis molotov ou outros dispositivos incendiários. Três outros tiveram “fraturas expostas”. A mesma agência informou que o correspondente da agência sérvia Tanjug foi atingido nas pernas por uma bomba ensurdecedora (leia também: Kosovo, Sky TG24 em Mitrovica: uma cidade dividida entre sérvios e albaneses). Os confrontos aconteceram na cidade de Zvekan Os incidentes ocorreram em Zvecan, 45 quilômetros ao norte de Pristina, onde os sérvios entraram em confronto pela primeira vez com a polícia de Kosovo. Os soldados da KFOR pediram então aos manifestantes que abrissem caminho a duas viaturas das Forças Especiais da Polícia do Kosovo. Diante da recusa, os militares usaram gás lacrimogêneo e granadas de efeito moral para proteger os oficiais do Kosovo em veículos e dispersar os manifestantes, segundo a mídia local. Os sérvios, cerca de 300, responderam atirando pedras e incendiando um carro. Portanto, os soldados da KFOR usaram cassetetes, gás lacrimogêneo e granadas ensurdecedoras em grande escala. Os manifestantes responderam novamente com forte arremesso de pedras, garrafas e outros objetos. Um carro particular foi incendiado. READ Convenção do Clima de Glasgow, o comentário de Greta Thunberg deixa você sem palavras. Detalhes »ILMETEO.it

Soldados feridos recebem assistência médica da KFOR E o Estado-Maior da Defesa afirmou, após ter sido confirmado que os militares do contingente italiano ficaram feridos por ferimentos e queimaduras em resultado da explosão de engenhos incendiários, que se encontram neste momento sob observação do pessoal médico da Força do Kosovo, que estão verificando suas condições. O Chefe do Estado-Maior da Defesa, Giuseppe Cafu Dragone, está acompanhando o desenvolvimento da situação por meio do Comando de Operações Conjuntas e expressa sua proximidade aos militares feridos e seus familiares.



Leia também Giorgia Meloni no Iraque, entrevistas com al-Sudani e soldados italianos

KFOR aumentou pela manhã Segundo algumas fontes qualificadas, a situação continua tensa e as partes mais violentas dos manifestantes estão sendo contidas. Entretanto, os embaixadores dos países do quinteto (EUA, Alemanha, França, Grã-Bretanha e Itália) em Pristina voltaram a reunir-se hoje com o primeiro-ministro do Kosovo Albin Kurti, com um pedido para impedir a entrada de novos autarcas de origem albanesa no município . Escritórios de Zvecan, Zubin Potok e Leposavik. Esta manhã, a Força Kosovo da OTAN já reforçou a sua presença em quatro municípios do norte do Kosovo, apelando a todas as partes para que se abstenham de acções que possam inflamar as tensões ou provocar uma escalada.



Leia também Kosovo e Sérvia enviam exército à fronteira após novos protestos

A KFOR insta Begrad e Pristina a dialogar O comandante da missão KFOR, Major-General Angelo Michele Restuccia, está em estreito contacto com os seus principais interlocutores, incluindo representantes das instituições e organizações de segurança do Kosovo, do Estado-Maior das Forças Armadas da Sérvia, bem como da missão IOLEX e outros. representantes da comunidade internacional. A Força Internacional de Segurança no Kosovo também instou Belgrado e Pristina a se engajarem em um diálogo liderado pela UE para reduzir as tensões, que é o único caminho para a paz e a normalização. “Os ataques não provocados às unidades da OTAN são inaceitáveis ​​e a ISFOR continuará a cumprir o seu mandato de forma imparcial”, disse Restuccia, que acompanha em primeira mão o desenvolvimento da situação no Kosovo, expressando a sua solidariedade aos homens e mulheres da missão. . Em vez disso, a primeira-ministra sérvia, Ana Brnabić, acusou as forças da KFOR de proteger os “usurpadores”, ou seja, os prefeitos recém-eleitos dos Trezentos do Norte do Kosovo nas eleições de abril que foram boicotadas pela comunidade sérvia. “Mas temos que proteger a paz. A paz é tudo o que temos.”



READ O que os soldados cazaques estavam fazendo nas forças de paz da ONU? Leia também Norte do Kosovo, em Minas em disputa com a Sérvia: o relatório

Meloni: “Ataque inaceitável.” Tajani e Crozito: “Solidariedade” O Primeiro-Ministro, Giorgia Meloni, interveio nos confrontos, manifestando a sua “mais veemente condenação ao ataque contra a missão KFOR, no qual participaram militares de outros países. O que está a acontecer é totalmente inaceitável e irresponsável”. E o primeiro-ministro especificou: “Não vamos tolerar mais ataques.” Ele então acrescentou: “É necessário evitar novas ações unilaterais por parte das autoridades do Kosovo e para todas as partes envolvidas recuarem imediatamente, o que contribui para aliviar as tensões. O compromisso do governo italiano com a paz e a estabilidade das forças ocidentais no Balcãs é máximo e continuaremos a trabalhar com nossos aliados”. O ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, escreveu no Twitter: “Quero expressar nossa solidariedade aos soldados da KFOR feridos em Kosovo durante os confrontos entre manifestantes sérvios e a polícia de Kosovo. Entre eles estão 11 italianos, três dos quais estão em estado grave, mas não em perigo de vida. E os soldados italianos continuam empenhados na paz”. Até o Ministério da Defesa e o Ministro Crocito expressaram sua proximidade nas redes sociais, desejando uma rápida recuperação aos soldados italianos, húngaros e moldavos da KFOR que ficaram feridos nos confrontos em Kosovo.”



aprofundamento Kosovo celebra quinze anos de difícil independência da Sérvia

OTAN: “Os ataques às forças de Kfour são completamente inaceitáveis” A OTAN também condenou fortemente os “ataques não provocados contra soldados da KFOR no norte do Kosovo, que resultaram em muitas baixas. Tais ataques são totalmente inaceitáveis. A violência deve parar imediatamente. Pedimos a todas as partes que se abstenham de ações que aumentem ainda mais as tensões.” diálogo.” No memorando da OTAN, “a KFOR tomará todas as medidas necessárias para manter um ambiente seguro e protegido e continuará a agir com integridade, de acordo com o mandato que lhe foi conferido pela Resolução 1244 de 1999 do Conselho de Segurança da ONU”.



READ Preto no branco, quanto dinheiro perdido. “E isso é só culpa dele” - Libero Quotidiano aprofundamento Bombas atômicas na Itália, quantas existem e onde estão

Sistema anti-míssil italiano francês Amostra T Ainda não chegou à Ucrânia, mas enquanto isso os ucranianos estão se preparando para usá-lo. Isso é o que revela fato cotidianoque ele afirma estar no quartel Santa Bárbara de Sabaudia (Latina)assento Comando de Artilharia Antiaérea do ExércitoAtividade de treinamento aprox 20 soldados de Kiev Ir para a galeria de fotos

O que nós sabemos – Não se sabe muito sobre o assunto e quem defesa Eles não filtram afirmações: o tópico é muito delicado, como a classificação Da ajuda enviada ao país invadido pela Rússia. Até agora, apenas a transmissão foi detectada 4 treinadores italianos Na Alemanha, como parte do Programa Europeu de Treinamento 15.000 soldados até março e a intenção do governo italiano de não divulgar as informações Para evitar ataques de Moscou Ir para a galeria de fotos

Por que Alsaboodia – A razão para realizar tal treinamento na província latim é por causa de quem liderança Saboudia Depende de 4º regimento de artilharia antiaérea “Bashira” Estacionado em Mântua, que tem 4 Samp-Ts Operacionais Ir para a galeria de fotos