Comunicando sobre riscos à saúde na Itália, por onde começar de novo

Se há algo em que todos concordam, desde médicos a enfermeiros, do Ministério da Saúde ao Istituto Superiore di Sanità, é que a notificação de risco e saúde em nosso país deve ser repensada, fortalecida e implementada. A campeã absoluta na gestão de todo o sistema nacional de saúde. A pandemia sobrecarregou a comunicação sobre os riscos. Os médicos entenderam tanto o valor da comunicação que querem mudar seu código de ética para poder não apenas se comunicar com os pacientes, mas também comunicar a medicina ao público. A mídia pode ter entendido que escrever sobre medicina requer habilidades específicas, porque a ciência não pode ser contada como uma notícia. Pessoas não qualificadas nestes assuntos não podem ser convidadas a discutir temas científicos. As organizações perceberam que a comunicação não pode ser improvisada e que é preciso contar com aqueles que fizeram da comunicação uma profissão.

Este é o primeiro de uma série de artigos que a AboutPharma publicará nos próximos meses para abordar a questão das comunicações em saúde.

Saber comunicar a incerteza

Durante a pandemia, o Ministério da Saúde e o Istituto Superiore di Sanità trabalharam para comunicar o mais amplamente possível, mas nem sempre isso foi suficiente para gerar a confiança básica que os cidadãos devem ter nas instituições para seguir as recomendações (uso de máscaras, vacinação, etc.). Se, de fato, durante a primeira onda, entre o horror, as músicas da varanda e a sensação de que está tudo em breve, os habitantes seguiram seriamente as regras, quando começaram a entender que com esse vírus teríamos convivido muito muito, as pessoas começaram a exigir ciência com segurança. Sem saber que a ciência não pode fornecer certeza, ela só pode se importar com você, pode trabalhar para reduzir a incerteza, mas o faz em pequenos passos. O método científico não é ensinado na escola, dificilmente é tocado na universidade, não é um tema popular nas redes sociais, mas a base para a compreensão de tudo o que é ciência e pesquisa científica. Assim, as instituições e o mundo médico de repente se vêem obrigados a comunicar a incerteza sobre a ciência a um público (e à mídia) que ignora completamente o método científico. De fato, a alfabetização em saúde em nosso país é um pouco deficiente: de acordo com os resultados da segunda edição da Pesquisa de Alfabetização em Saúde da OMS 2019-2021, 23% dos italianos não possuem um nível adequado de conhecimento em saúde. Isso significa que cerca de uma em cada quatro pessoas não tem a capacidade de avaliar tratamentos, a quais serviços de saúde têm acesso, não consegue encontrar informações confiáveis ​​sobre prevenção de saúde e não consegue interpretar corretamente os conselhos de um médico.

Formando quem ensina

O ponto sensível que ninguém quer tocar é que mesmo aqueles que lidam com informação, como jornalistas, terão que treinar de forma mais adequada se quiserem lidar com questões médicas ou científicas. A questão, na verdade, é que, de muitas maneiras, medicina e ciência, durante a pandemia, foram contadas como notícias. Mirella Taranto, chefe da assessoria de imprensa do Istituto Superiore di Sanità, que trabalha diariamente com jornalistas, sabe como esse aspecto é importante: “Quem lida com notícias tende a descrever a certeza, mas a avaliação de risco também significa incluir margens de incerteza; os jornais exigem dados e veiculam ‘Probabilidade’ com dificuldade, o que dificulta, por exemplo, as manchetes e a mecânica de relançamento de notícias. É preciso, portanto, também formar quem lida com a informação para que a evidência científica seja relatada com o entendimento de que o ceticismo sem o qual o conhecimento não avança se expressa sem diminuir a solidez dos dados científicos. Por seu lado, a Estação Espacial Internacional nestes dois anos não só tentou enviar comunicados de imprensa, mas também tentou reforçar a sua presença nas redes sociais. Tornou-se informativo, mas nunca quis fazer parte do “circo midiático”: “Escolhemos deliberadamente falar sobre evidências, dados e tendências, especialmente em programas jornalísticos – explica Taranto – mas a comunicação se fortaleceu e ele também foi quase diariamente, porque o presidente sempre considerou essencial”. O fato é que a televisão, não exibida na televisão, convidou outros, e o vazio deixado pelas instituições foi preenchido por médicos e pesquisadores não institucionais que conversaram sobre questões científicas com pessoas de outros setores, como representantes do mundo do entretenimento, e da cultura. e política. A ciência nos salões de TV virou opinião.

O trabalho do Ministério da Saúde

Comunicar sobre riscos, em contexto de emergência, é a primeira forma de resgate. Assim afirmou Cesar Bocchio, chefe da assessoria de imprensa do Ministério da Saúde, falando aos estados gerais na Federsanità organizada em março passado, e descreveu como o ministério se moveu no campo da comunicação. “Incluímos imediatamente experimentadores profissionais na primeira força-tarefa que se reuniu em janeiro de 2020. Em cooperação com o ISS, o ministério criou um espaço de diálogo ‘ao vivo’ dedicado aos jovens na plataforma TikTok. Para impedir a desinformação, o governo, juntamente com o Departamento de Informação e Publicação, criou uma força-tarefa específica, o Ministério da Saúde também participou, para aumentar a cooperação com os verificadores de fatos e incentivar a atividade dos cidadãos para denunciar desinformação.” Bocchio indicou que todas essas iniciativas provaram sua utilidade para enfrentar a fase aguda da epidemia de informação, aumentando a visibilidade das fontes oficiais, com o objetivo de restaurar a credibilidade e tentar devolver os cidadãos ao contato com as instituições. Todos os esforços que nos ajudaram a alcançar as maiores taxas de vacinação do mundo.” Mas nem sempre correu bem e os problemas críticos encontrados não foram poucos. Por isso, está sendo elaborado um plano de comunicação sobre os riscos de epidemias.

Plano

Em janeiro de 2021, a Itália aprovou um “Novo Plano Operacional Estratégico Nacional para Preparação e Resposta à Gripe Pandêmica (PANFLU) 2021-2023”, onde a comunicação desempenha um papel muito importante. Optou-se, neste contexto, pela criação de um “núcleo permanente de coordenação da comunicação sobre os riscos para a saúde”, coordenado pelo chefe da assessoria de imprensa do Ministério da Saúde, em cooperação com a Direção-Geral das Comunicações. O objetivo do Núcleo será criar um plano de relatório de risco pandêmico. Entretanto, algumas atividades foram assumidas no âmbito do PANFLU 2021-2023, tais como:

Foco no treinamento

Promover a cultura científica e a história médica

Interagir periodicamente com a mídia, redes sociais e comunicação de órgãos científicos e profissões da saúde

Identifique depoimentos que possam falar com diferentes objetivos e difundir mensagens eficazes e coerentes.

Muitas dessas ideias também foram coletadas pelo Centro de Desenvolvimento das Comunicações que está prestes a publicar (última revisão em andamento) uma diretriz, Resposta Epidemiológica ao Covid-19 para o Desenvolvimento de Medidas de Preparação da Comunicação Pública, com a qual o Ministério da Saúde também colaborou.